Un pluvieux matin de fin décembre 1978, le Dakar - premier du nom - prend le départ du Trocadéro, à Paris. À la barre, Thierry Sabine, qui, un an plus tôt, s’était perdu dans le désert de Libye au cours du rallye Abidjan-Nice. Rentré en France, après avoir été sauvé in extremis, Thierry Sabine n’eut ensuite de cesse que de créer une épreuve partant d’Europe pour Alger, Agadez et le Sénégal. Le Paris-Dakar était né.

À l’époque, 182 concurrents, dont environ la moitié de motards, s’élancent dans l’aventure sans trop savoir dans quelle galère ils s’apprêtent à poser leurs roues. Sans penser, non plus, qu’ils vivent alors les magnifiques prémices d’une histoire qui dure encore aujourd’hui.

« Un défi pour ceux qui partent »

Le 26 décembre 2019, une soixantaine de pilotes, copilotes, membres de l’organisation et membres de l’assistance médicale de l’époque, étaient présents à Paris au Trocadéro avant de rejoindre une soirée spéciale.

Parmi eux, Cyril Neveu, Hubert Auriol (photo ci-dessous, signant un poster de Thierry Sabine), Fenouil, Bernard Rigoni, Philippe Vassard, Michel « Micou » Montange et d’autres noms aujourd’hui très connus. En décembre 1978, Thierry Sabine les avait réunis autour d’un slogan aussi limpide qu’explicite : « Un défi pour ceux qui partent. Du rêve pour ceux qui restent » .

« Depuis que le Dakar a changé de territoire et de mains, on oublie un petit peu ceux qui ont créé la légende et ses racines, explique Philippe Vassard, 3e du premier Dakar et initiateur du rassemblement de décembre 2019. Thierry [Sabine, NDLR] n’est plus là*, mais il reste quand même des vieux grognards, dont je fais partie - et j’en suis fier ! Comme on est un peu oubliés, je me suis dit qu’il fallait essayer de faire quelque chose qui soit un peu rassembleur. »

L’appel lancé par Philippe Vassard était destiné aux pilotes qui ont pris le départ. « Malheureusement, beaucoup de gens sont décédés, d’autres sont malades, vivent à l’étranger, etc., explique-t-il. Mais je suis ravi de cette première organisation ».

74 à l’arrivée

Pour l’histoire, Cyril Neveu restera le tout premier vainqueur du Dakar, sur une Yamaha XT 500, devant Gilles Comte, Philippe Vassard et… deux pilotes de voiture, puisque le classement scratch regroupait toutes les catégories !

Seuls 74 concurrents ont rejoint la capitale sénégalaise, terme du rallye, le 14 janvier 1979.

*Thierry Sabine est décédé en 1986 dans un accident d’hélicoptère