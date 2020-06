Jeudi 11 juin, les organisateurs du Dakar ont dévoilé le tracé de l’édition 2021. Comme lors de l’année précédente, qui a vu s’imposer Ricky Brabec, ce 43e Dakar se déroulera uniquement sur le territoire saoudien. Le rallye aurait initialement dû emprunter les chemins de Jordanie et même d’Oman mais la pandémie de Covid-19 a empêché les discussions avec les nations frontalières de l’Arabie Saoudite. Au total, le rallye comptera 12 étapes. Il partira le 3 janvier 2021 de Djeddah et arrivera au même endroit le 15 janvier.

Après avoir dévoilé le tracé, David Castera, directeur de course du Dakar, s’est exprimé : « Le pays est immense, on va explorer de nouvelles zones. On s’est appliqué à faire en sorte de ne pas repasser sur les mêmes pistes, et ce même si on retourne dans des endroits que tout le monde a aimé la première fois. Il y aura peut-être une centaine de kilomètres identiques, mais sur 5 000 kilomètres de spéciale ! Je tiens à ce que l’on ait des journées équilibrées et variées, avec pour chaque spéciale, son lot de dunes, de cailloux, de pistes montagneuses, de sable. »

Après deux accidents mortels l’an dernier, l’airbag devient obligatoire pour les pilotes moto et quad, comme cela se fait déjà en MotoGP. L’organisateur a également choisi un tracé plus lent et plus technique afin d’éviter les chutes à hautes vitesses et limiter le risque d’accidents graves. Autre nouveauté, les concurrents ne recevront plus leur road book la veille des étapes mais le matin même afin d’éviter les fuites.

Autre conséquence de la crise sanitaire : la participation de pilotes amateurs au Dakar 2021 devrait être réduite. Les favoris seront quant à eux tous présents.