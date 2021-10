Après un an d’attente, le Supercross de Paris est de nouveau reporté. Programmé en décembre 2020, puis repoussé les samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021, il aura finalement lieu le samedi 27 novembre 2021. L’événement subit encore une fois la crise sanitaire : « Dans des circonstances rendues particulièrement difficiles par la crise sanitaire et les conséquences de celle-ci sur les voyages internationaux, en particulier depuis les États-Unis, les équipes de Larivière Organisation ont remué ciel et terre afin de maintenir cette édition telle qu’elle était prévue à ces dates », précise le communiqué.

Supercross de Paris 2021 : Un événement au lieu de deux

Les billets pour le samedi 6 novembre restent automatiquement valables pour le samedi 27 novembre à 14h30, même catégorie, même place. Cependant, les détenteurs d’un billet valable le dimanche seront défrayés. Les spectateurs auront jusqu’au 31 octobre 2021 pour faire leur demande de remboursement.