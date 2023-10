Les Français ont remporté le Motocross des Nations pour la 7ème fois ce week-end ! Situées à Ernée (53), les 3 manches de course ont été rondement menées par l’équipe française composée de Romain Febvre, Maxime Renaux et Tom Vialle, soutenue par des milliers de supporters. Leur dernière victoire au Motocross des Nations remontait à 2018 aux Etats-Unis.

Vainqueur du Motocross des Nations en 2015 et engagé au MXGP, Romain Febvre domine la 1ère manche puis finit 7ème. Tom Vialle, double champion du monde MX2, termine 8ème de la 1ère manche puis 2nd lors de sa dernière course, ce qui le place vainqueur de la catégorie MX2. Enfin, Maxime Renaux gagne la catégorie Open grâce à sa 2nde et sa 3ème position. Ces résultats propulsent l’équipe française en tête du classement général devant l’Australie, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique.

Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme :

« Un week-end qui s’est merveilleusement bien déroulé ! Dès le samedi, nous sentions qu’il y avait une force et une énergie dans cette équipe. Je suis vraiment très content pour l’équipe, y compris pour l’encadrement fédéral puisqu’il y avait quelques changements cette année, mais tout s’est superbement passé sous la coupe de notre Directrice Technique Nationale, Caroline Castillo. Après la victoire de Romain en première manche, la seconde a été fantastique avec la victoire de Maxime devant Tom, c’est là que tout s’est joué par rapport à nos principaux rivaux. Une fois de plus, il y a eu une belle osmose entre nos trois pilotes. On a la chance d’avoir des pilotes intelligents qui savent se transcender pour le bien de l’équipe. »

Motocross des Nations 2023 : le classement final

1) France - 14 points

2) Australie - 34 points

3) Italie - 43 points

4) Allemagne - 47 points

5) Belgique - 55 points

6) Suisse - 55 points

7) Espagne - 59 points

8) États-Unis - 65 points

9) Slovénie - 85 points

10) Royaume-Uni - 89 points