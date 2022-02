Présentée comme un prototype à l’EICMA 2021, cette nouvelle déclinaison finalisée "rallye" de la Yamaha Ténéré 700 ne se sera pas faite attendre. Conçue pour franchir les obstacles sauvages lors de voyages au long cours, elle offre au pilote-baroudeur une moto préparée de série, développée en partenariat avec les pilotes tout-terrain Nick Sanders, Alessandro Botturi et Pol Tarres.

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2022 : un double réservoir de 23 litres

L’un des points forts de la Ténéré World Raid est son double réservoir de 23 litres (500 km d’autonomie annoncée) à montage latéral, composé de deux goulots de remplissage. Redessiné en hauteur et disposé plus bas, il se conjugue à une nouvelle selle de 890 mm, légèrement aplatie. En dépit d’un poids global plus important, la position de conduite induite - debout ou assis - permettrait une meilleure ergonomie et une plus grande maniabilité. L’assise étant divisée en deux, un porte-bagage ou tout autre accessoire peut remplacer la partie arrière.

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2022 : nouvelle fourche et suspensions

La World Raid se distingue de la Ténéré 700 avec sa nouvelle fourche réglable KYB-USD de 43 mm et ses 230 mm de débattement, soit 20 mm de plus que sur la version classique. En sus, la moto est équipée d’un amortisseur de direction Öhlins ajustable sur 18 niveaux et d’un amortisseur arrière à cartouche réglable (précharge, compression et détente), enrichit lui aussi de 20 mm de débattement. Enfin, la World Raid s’agrémente de repose-pieds plus larges, d’une bulle plus haute de 15 mm, de déflecteurs d’air amovibles, d’un nouveau sabot moteur et d’une grille de radiateur revue.

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2022 : nouvel écran TFT et modes

Au guidon, la World Raid reçoit un nouvel écran TFT vertical de 5 pouces accompagné d’un port USB A . L’interface offre plusieurs configurations selon l’humeur : outre le mode "Explorer" affichant toutes les données essentielles, le mode "Street" se dote d’un compte-tours à aiguille tandis que le mode "Raid" revisite le compteur typique des motos de rallye. Celui-ci s’agrémente de deux compteurs kilométriques pour évaluer ses distances d’étape à étape.

L’ABS est configurable au guidon selon 3 modes : intégral (deux roues), roue avant seule ou désactivation totale pour les plus aguerris. De quoi adapter le freinage de la moto selon le type de chemin traversé, sachant que le mode 1 (freinage intégral) est activable même en roulant.

La Yamaha Ténéré 700 World Raid posera ses roues en concession au mois de mai 2022 au tarif de 12 799 euros (sans options).