L’aventure, c’est l’aventure, comme disaient Lino Ventura, Jacques Brel et consort dans un film de Claude Lelouch ! Et pour l’aventure, quoi de mieux qu’une machine totalement dédiée à cet effet ? C’est le cas d’une version "baroud" de la Yamaha Ténéré 700, qui arrive bientôt sur le marché, et qui était déjà un peu effeuillée par le prototype Raid Edition.

L’appel du désert

Le dépôt de brevet ne fait pas de mystère sur l’arrivée prochaine de cette machine, qui se distinguera de la version standard par des aptitudes au tout-terrain encore renforcées.

Ainsi, un double réservoir fait son apparition (il était donné pour 33 litres sur le proto de Milan, mais il avait aussi une petite nourrice à l’arrière), le radiateur est plus grand et ventilé par deux ventilateurs, les suspensions gagnent en débattement (270 mm à l’avant et 260 mm à l’arrière contre 210 et 200 mm sur la version standard) tandis que le freinage gagne aussi en puissance avec des disques de 300 mm à l’avant et 260 mm à l’arrière (282 et 245 mm sur la version standard).

Pas d’info sur la hauteur de selle, mais les porteurs de talonnette auront plus d’espoir à visionner l’intégrale de l’oeuvre de Michel Drucker plutôt que de vouloir traverser le désert à son guidon. On note enfin la présence d’un embrayage Rekluse : cette marque américaine, spécialiste des motos de TT (mais aussi, shadockerie industrielle peu compréhensible, présente sur une version de la MV Agusta Turismo Veloce) devrait équiper la Ténéré. Il s’agit d’un embrayage centrifuge qui, en théorie, empêche de caler en toute circonstance. On vous en dit plus dès qu’on en sait plus.