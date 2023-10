BMW R 1300 GS - Fiche technique

Moteur

Type : bicylindre à plat

Cylindrée : 1300 cm3

Alésage/course : 106,5 x 73 mm

Refroidissement : par air et eau

Distribution : double ACT, 4 soupapes par cylindre, distribution variable ShiftCam

Taux de compression : 13,3 : 1

Puissance : 145 ch à 7750 tr/mn

Couple : 149 Nm à 6500 tr/mn

Alimentatio : injection électronique

Transmission :

Embrayage : multisdisque en bain d’huile avec anti-dribble

Boîte de vitesses : 6 rapports, shifter en option

Transmission finale : par cardan

Partie cycle :

Cadre : en deux parties (acier et alu), moteur porteur, monobras oscillant en alu

Suspension avant : EVO Telelever avec combiné ressort central

Ajustements : en continu via électronique en option

Suspension arrière : mono-amortisseur réglable manuellement en précharge et détente

Débat. avant / arrière : 190 mm / 200 mm

Frein avant : 2 disques de 310 mm, étriers 4-pistons à fixation radiale

Frein arrière : 1 disque de 285 mm, étrier 2-pistons

Jantes : aluminium à bâtons (rayons en option)

Dimensions, poids, capacités

Longueur : 2212 mm

Largeur : 1000 mm en bout de poignées

Hauteur de selle : 850 mm

Poids annoncés : 237 kg en ordre de marche

Réservoir essence : 19 litres

Chasse : 112 mm

Empattement : 1518 mm

Pneu avant : 120/70/19

Pneu arrière : 170/60/17

Tarif et disponibilités

Prix : à partir de 20 690 euros

Disponibilité : NC