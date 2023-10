Lancée en 1964, la Triumph Thruxton a plus que jamais marqué l’histoire de la moto. En Endurance et au Tourist Trophy de prime abord, mais aussi sur nos routes depuis les années 2000. Hélas, elle s’apprête à quitter la catalogue du constructeur anglais. Pour marquer ce départ inattendu, Triumph présente une édition spéciale de son café racer, baptisé "Final Edition". Seulement 160 exemplaires numérotés seront mis en vente en France.

Triumph Thruxton Final Edition : un futur collector

La Triumph Thruxton Final Edition se base sur la Thruxton 1200 RS. Elle est propulsée par le gros twin Bonneville 1200 High Power développant 105 ch et 112 Nm de couple. Outre sa superbe livrée noire et verte "Green Competition" aux liserés or peints à la main, la moto se veut très luxueuse en termes d’équipements.

Elle est suspendue par une fourche inversée Showa "Big Piston" réglable et par un double amortisseur Öhlins à réservoirs séparés, tous deux associés à des jantes à rayons de 17 pouces chaussées par des pneus Metzeler Racetec RR. A l’avant, le freinage est assuré par des étriers radiaux monoblocs Brembo M50.

Côté techno, la moto reçoit un éclairage full LED, un port USB, des poignées chauffantes, un antipatinage, un double compteur analogique avec écrans LCD et 3 modes de conduite (Road, Rain et Sport).

Chaque moto sera fournie avec un certificat d’authenticité comportant le numéro VIN unique à chaque exemplaire. Il sera également signé par les concepteurs de la Thruxton 1200 RS et par Nick Bloor, PDG de Triumph.

Affichée au prix de 18 995 euros, la Triumph Thruxton Final Edition est d’ores et déjà disponible à la commande chez les concessionnaires de la marque. Elle sera livrée au printemps 2024.