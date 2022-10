La Speed Triple 1200 RR (voir notre essai) n’est pas la première (ni la dernière ?) Triumph à se décliner en version d’agent secret ! C’est d’abord les Tiger 900 etScrambler 1200, stars du film No Time to Die (Mourir peut attendre), qui avaient reçus des versions "James Bond".

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition : une édition exclusive pour les 60 ans de la licence

Cette Speed au service de sa Majesté, c’est d’abord une livrée tricolore (noir et deux types de gris), décorée par le logo « 60 Years of Bond » sur le réservoir, lui-même décoré par les polices des 25 films de James Bond.

La fameuse séquence d’ouverture de la saga orne le carénage de tête de fourche, tandis que le T de fourche reçoit un badge numéroté et siglé 007.

Les autres particularités de ce modèle exclusif sont caractérisées par les logos Triumph et Speed Triple 1200 RR, assortis au revêtement doré de la fourche inversée Öhlins.

Enfin, chaque moto sera accompagnée d’une housse moto 007 et d’un certificat d’authenticité signé par la main de Nick Bloor, PDG de Triumph.

Hélas, pour celles et ceux qui auraient 29 900 euros de trop, il faudra camper Le Bon Coin, car les 60 modèles sont déjà tous vendus !