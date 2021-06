Afin de sensibiliser les utilisateurs des deux-roues motorisés sur les risques liés à la conduite de ces véhicules, un chargé de mission deux-roues motorisé (également appelé « Monsieur ou Madame Moto ») est nommé dans chaque département pour aider les motards à circuler en toute sécurité. Ils sont de préférence motocycliste et issus de la fonction publique d’État : éducation nationale, personnel de préfecture, de direction départementale des territoires, policier ou gendarme actif ou retraité.

En dehors de la fonction publique d’État, sont recrutés les bénévoles intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR), placés auprès du directeur de cabinet et de la coordination sécurité routière de la préfecture de département.

Il est l’interlocuteur privilégié des usagers circulant à deux-roues motorisés (motocyclistes, scootéristes, cyclomotoristes) et participe à des actions en faveur de la sécurité routière. Il sensibilise les jeunes en milieu scolaire sur l’utilisation du 2RM et des équipements de sécurité obligatoire et de bon sens. Il est le conseiller technique du coordinateur local de Sécurité Routière en matière de deux-roues motorisé. Il développe un réseau local regroupant les différents acteurs du monde du 2RM et crée des partenariats avec les associations d’usagers, motos-écoles et motos-clubs, assurances et équipementiers moto.

Il participe au réseau national des chargés de missions départementaux, animé par l’administration centrale, et participe à des groupes de travail nationaux. Enfin, il invite les motards à signaler les divers problèmes concrets d’aménagement et d’entretien de la route.

Parcours motocycliste de Christophe Bournet

« C’est en avril 1988 que j’intègre le centre national de formation motocycliste de la Gendarmerie Nationale à Fontainebleau pour une durée de trois mois. Le programme de formation est dense ; moto tout-terrain, mer de sable, pistes évolutives (un peu comme au ski, de la blanche à la noire en passant par les bols de la violette)... Ensuite, épreuves sur route avec un morceau de bois : la fameuse BMW R50. Nos anciens appelaient cela la "vitrine de l’Armée", je comprenais mieux. Les jours étaient rythmés ainsi : moto, sable, terre, bitume, gamelle et dodo.

J’en oublie l’anneau d’échauffement dans les bois de Fontainebleau : à plat ventre, à l’envers, assis sur le guidon et le « Graal » : les mains croisées aux commandes. Chaque chute nécessitait la remise de 5 francs dans une cagnotte par son auteur… En fin de formation, c’est un festin qui nous attendait.

Nota : Le centre m’a laissé 48 heures pour me marier le 7 mai 1988. Je parcoure des milliers de kilomètres en région Lorraine, en changeant au moins 5 fois de monture.

En juin 2006, j’organise un rallye moto sécurité qui va rassembler 100 binômes moto, avec plusieurs ateliers sur un parcours autour de Briey en Lorraine. De retour, les équipages apprécient la prestation de l’équipe acrobatique de la Garde Républicaine, avec son carrousel orchestré de mains de maître.

Approchant de la limite d’âge, je postule pour la région Sud en 2015, pour obtenir une affectation à la brigade motorisée de GAP (05). Un cadre exceptionnel pour la pratique de la moto et du sport en général.

En 2020, l’heure de la retraite sonné... Âgé de 58 ans, je quitte les personnels d’active pour rejoindre la réserve opérationnelle. Dans ce même temps, je suis élu président de l’association Trajectoire Moto Sécurité 05, née 4 ans auparavant et fondée par les motocyclistes de la gendarmerie des Hautes Alpes. Celle-ci propose des stages de perfectionnement de la trajectoire de sécurité sur routes sinueuses et de montagnes, ce qui ne manque pas dans les Hautes-Alpes.

Motard dans l’âme, je reste dans l’envie de partager la passion du deux-roues et de son usage en sécurité. Partenaire de notre association, la préfecture des Hautes-Alpes détecte mon envie de partager, d’éduquer, et me recrute en qualité de Chargé de mission deux-roues motorisé pour le département en août 2020. »

Nous remercions Christophe pour sont implication auprès des motocyclistes de son département.