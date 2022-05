On s’y était habitué à ces panneaux de signalisation, et pourtant, les écriteaux annonçant les radars seront supprimés. En lieu et place de ceux-ci, on retrouvera des pancartes sans texte issues de la dernière version de la signalisation dévoilée en 2017 par la Sécurité Routière. Mis en place progressivement sur le territoire depuis lors, ils ne signalisent plus la distance où se situent les radars. Déclinés en deux versions, ils reprennent le pictogramme de base en indiquant la limite de vitesse autorisée ou la distance de contrôles sur quelques kilomètres.

Cette mesure suscite des réactions. L’association 40 Millions d’Automobilistes y voit une "une signalisation moins précise visant à piéger et à verbaliser davantage les conducteurs".

Pour rappel, 58% des excès de vitesse verbalisés concernent les petits dépassements n’excédant pas 5 km/h au dessus des limites légales...

L’évolution des panneaux radars en France

C’est en 2003 qu’ils voient le jour sur nos routes, avec pour objectif de renforcer la lutte contre la violence routière. Sur tous ces panneaux est écrit "pour votre sécurité, contrôles automatiques", suivi d’un pictogramme où sont représentées une moto et une auto. Sur les autoroutes, leurs emplacements étaient à 600 mètres des radars tandis que sur les routes, ils se situaient à 400 mètres des cabines sur les axes à 90km/h et à 300 mètres de celles-ci sur les axes à 70 km/h.

En 2010, de nouveaux panneaux voient le jour : un logo de camion est ajouté et l’écriteau arbore la phrase "pour votre sécurité, contrôles radars fréquents". Ces panneaux peuvent signaler la présence de plusieurs radars fixes consécutifs.

Tous ces changements de signalisation ont-ils favorisé la sécurité routière ? Rien n’est moins sûr, car comme le répète la FFMC depuis des décennies, un radar et son panneau n’ont jamais eu d’effets sur les comportements routiers dangereux, en témoigne la faible diminution de la mortalité routière depuis 2013.

source : radars-auto.com