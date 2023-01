A ce jour, 42 départements français sont repassés partiellement ou totalement aux limitations à 90 km/h. Comme on le prévoyait lors de sa mise en place en 2018, la mesure n’a pas eu d’influence notable sur la sécurité routière. Un échec que l’on n’oubliera pas de sitôt, notamment au vu désordre établi pour l’usager, avec des changements de limitations intempestifs faisant la joie des radars routiers flashant pour 5 km/h de trop.

La carte des départements repassés aux 90 km/h au 31 juillet 2022 (Ouest-France / Sécurité Routière)

C’est désormais département du Gard qui s’apprête à rejoindre les 33 000 km de réseau routier actuellement repassés aux 90 km/h. Une décision motivée par des résultats désastreux en 2022, qui comptent 58 décès et 360 accidents. Françoise Laurent-Perrigot (PS), présidente du département, indique que « le conseil départemental votera prochainement le Schéma départemental des mobilités, qui définira les orientations que devront prendre la gestion et l’entretien des réseaux. Nous recherchons une montée globale de la qualité et de la sécurité du réseau. Cela implique de tenir compte des spécificités de chaque axe et de chaque secteur. Je pense qu’il doit en être de même pour la réflexion sur les 90 km/h et elle doit être intégrée à ce Schéma ».

Pour plus de cohérence et en vue d’améliorer la sécurité routière, le retour aux 90 km/h se fera sur certains axes, en tenant compte de leurs caractéristiques et de l’accidentalité relevée. En ce sens, la présidente du Gard ajoute que l’« on ne peut se satisfaire d’une limitation globale de la vitesse à 80 km/h. Il faut que notre gestion des routes tienne compte des situations particulières qui dépendent de la diversité du relief gardois, de la géométrie des routes. Ce retour à 90 km/h sur certains axes selon des critères très précis sera l’occasion de travailler à faire du sur-mesure. ».

Si le projet est validé en commission - ce qui devrait être le cas -, le retour aux limitations à 90 km/h dans le département du Gard se concrétiserait courant 2023.

Source : lamarseillaise.fr

