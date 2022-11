Les assistances à la conduite des voitures modernes ont encore beaucoup à prouver en sécurité routière. Et pour cause : l’organisme Euro NCAP (programme européen d’évaluation des nouveaux véhicules) avait été épinglé par la FEMA (Fédération des associations motocyclistes européennes) sur la perfectibilité de leurs méthodes d’évaluation. En effet, la note de 5 étoiles sur 5 avait été donnée à des Tesla, dont les systèmes ne détectent pas ou peu les motos de nuit. Des voitures qui, armées de ces nouvelles technologies, ont pris la vie de deux motards en juillet dernier aux Etats-Unis.

Détection des motos par les assistances à la conduite : les usagers vulnérables au coeur du programme Vision 2030

Suite à plusieurs réunions entre la FEMA et Euro NCAP, l’organisme indépendant souhaite enrichir son programme vers « un avenir plus sûr pour la mobilité ». Parmi les nombreuses évolutions et améliorations, il y intègre des tests d’évitement des deux-roues motorisés, absents des protocoles jusqu’alors.

Des paramètres proches des conditions météorologiques réelles seront également mis en oeuvre pour tester les systèmes de détection par caméras, notamment pour les usagers vulnérables que sont les motards, cyclistes et piétons. On espère que les résultats offriront des pistes de développement de ces nouvelles technologies, qui prétendent améliorer la sécurité routière. Un premier protocole de test sera effectif dès l’année prochaine.

Euro NCAP ajoute que ces essais pourront servir d’évaluation des équipements moto aux normes EPI (Équipements de Protection Individuelle), mais aussi des systèmes de sécurité intégrés aux motos modernes : ABS, contrôle de traction, freinage couplé, alertes sur les angles morts et tout autre équipement électronique de sécurité.