En expérimentation sur les autoroutes A6 et A7 de la région lyonnaise (entre Dardilly et Pierre-Bénite) jusqu’à la fin de l’année, les nouveaux radars thermiques s’apprêtent à faire la loi sur les voies dédiées au covoiturage (particuliers, bus et taxis). Effectives du dimanche soir au vendredi soir, elles sont indiquées par un panneau lumineux siglé d’un losange blanc.

Si vous êtes sans passager (voiture ou moto), pas question d’emprunter ces voies censées limiter les émissions polluantes et décongestionner le trafic, au risque d’écoper une amende de 135 euros dès le second semestre 2023. En parlant de décongestion, les véhicules électriques (avec ou sans passager) restent autorisés sur ces voies. Bien qu’elle occupe peu d’espace et fluidifie le trafic, la moto elle, reste interdite, sauf avec un passager. Cohérence, quand tu nous tiens ! Et quid de l’interfile, qui se pratique entre les deux voies les plus à gauche ? Le radar fera-t-il le distinguo ou le motard sera-t-il sanctionné d’office ?

Un exemple de radar pour voies de covoiturage, autrement nommé "Solution de comptage du nombre d’occupants",

Si les emplacements et le nombre de radars n’ont pas encore été établis, on en sait plus sur leur fonctionnement. Avec leur cellule thermique intégrée, les occupants sont détectés grâce à la chaleur dégagée. En cas d’infraction, le deuxième objectif photographie la plaque d’immatriculation comme un radar traditionnel. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes : « On risque de se retrouver avec des automobilistes qui, de bonne foi, empruntent cette voie de circulation parce qu’ils ne connaissent pas le panneau ». Un constat tout aussi valable pour les motards...

Ces voies dédiées au covoiturage sont en vigueur sur plusieurs axes routiers en France, notamment sur l’autoroute A1 (Paris-Lille) et sur l’autoroute A48 (Lyon-Grenoble). Nul doute qu’elles se généraliseront sur tout le territoire d’ici quelques mois ou années, avec ou sans radars.

Crédit photos : Cerema.fr, APRR