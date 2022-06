Cette deuxième édition « reprise de guidon » a été organisée conjointement avec la Sécurité Routière, le Service Départemental d’incendie et de Secours, le département, l’association de motards encadrants « Trajectoire Moto Sécurité 05 » et la moto-école « Latil formation ».

Mise en place des stands

Jusqu’au vendredi 01 avril, l’incertitude planait sur le maintien de cette action de sécurité routière en faveur des 2RM, dans le sud du département des Hautes Alpes. En effet, la neige avait fait son grand retour sur une partie du territoire. Mais grâce au contact direct avec « Météo Alpes Durance » qui annonçait un temps frais mais sec pour ce samedi, cette journée reprise de guidon a bel et bien eu lieu, à grand renfort de communication sur les réseaux sociaux pour ne démobiliser personne.

45 motard(e)s motivé(e)s !

Choix de l’itinéraire en fonction de l’état des routes

Malgré tout, ce sont 45 motards civils qui ont fait le déplacement (contre 28 l’année précédente). Parmi eux, 2 motards des Alpes de Haute Provence, 5 motocyclistes de la Brigade Motorisée de Gap et 2 motards très motivés ont lutté contre un fort mistral et le froid depuis le Var.

Arrivée des motards participants

Grâce à la présence sur place du « car podium » prêté par le Conseil Général des Hautes Alpes (un ancien VSAV réaménagé et ré-équipé d’une sono et d’une estrade) et du « food truck » du Bar restaurant « Le Commerce » de la Bâtie-Neuve, les motard(e)s ont pu se réchauffer autour de viennoiseries et d’un café (voire plusieurs pour certains !) offerts par l’association « Trajectoire Moto Sécurité 05 » le matin. Le midi, cette organisation leur a permis de se retrouver autour d’un repas chaud.

Visionnage de la vidéo pédagogique sur la trajectoire de sécurité

S’en est suivi, à l’abri dans un local technique, de la projection de la vidéo pédagogique sur l’application de la trajectoire de sécurité, réalisée par l’association TMS 05. Par rames de 5 motos, les motard(e)s se sont élancés sur le parcours d’une durée de 40mn, sur route ouverte et sèche encadrés par la BMO et TMS 05.

Parcours de maniabilité

De retour sur le site, un atelier de maniabilité était encadré par un moniteur moto école de chez « Latil formation » : conseils sur la reprise de guidon après l’hiver, distance à parcourir, vérification d’usage, reprise en main en solo ou en duo avec le moniteur, positionnement sur la moto, échange sur les appréhensions et les erreurs à éviter.

Bons et mauvais gestes

Initiation aux gestes de premiers secours

Sur un stand proche, les Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Saulce animaient un atelier d’initiation au massage cardiaque et une simulation d’accident moto. Ils ont également organisé une initiation ou rappel des gestes de premiers secours aux motard(e)s : alerter, protéger, secourir, et les actes à ne pas faire (enlever le casque ou déplacer la victime sauf en cas de danger immédiat et dans ce cas, comment le faire à moindre risque). Enfin, une démonstration du déclenchement d’un gilet air bag avait lieu, enrichie par des explications sur le bénéfice d’en porter un.

Dans le même temps, les Intervenants Départementaux à la Sécurité Routière proposaient un atelier avec des lunettes de simulation de conduites addictives ( alcool, stupéfiant, psychotrope, jour, nuit). Ils informaient sur la législation en cours, sur les équipements de sécurité et de protection du motard (le gilet réfléchissant en cas de panne ou d’arrêt d’urgence, encore trop souvent négligé), l’obligation de poser les stickers réfléchissants sur son casque, le fait d’être vigilant avec certaines visières de couleur mais aussi sur les conséquences (pénales et assurances) d’une modification volontaire de sa machine (puissance, feux, rétro, taille des pneus, etc.) et sur la nécessité d’avoir une assurance tous risques conducteur.

3 gilets airbag à gagner !

Tirage au sort des gilets airbag

À 16h, la jeune main innocente de Lou a procédé au tirage au sort de 3 participants de cette journée « reprise de guidon ». Ils ont chacun gagné un gilet Airbag offert par la Préfecture des Hautes Alpes, sous la surveillance de la nouvelle coordinatrice de Sécurité Routière de la Préfecture des Hautes Alpes, Mme Yagoub Marwa.

Nos remerciements aux organisateurs, aux bénévoles, au Directeur de cabinet de Madame la Préfète des Hautes Alpes et au Vice-Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes en charge des routes, pour leur présence, leur écoute, leur implication en faveur des usagers des deux roues motorisés et leur accueil chaleureux malgré le froid ambiant.