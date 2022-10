Le pilotage automatique des véhicules Tesla serait-il perfectible pour détecter les motards de nuit ? C’est en tout cas ce qu’énonce la FEMA (Fédération des associations motocyclistes européennes), en rappelant à l’organisme Euro NCAP (organisme européen de tests de sécurité passive des véhicules) la perfectibilité du système. En effet, deux motards ont été tués par cette nouvelle technologie en juillet dernier aux Etats-Unis. Les véhicules incriminés sont deux modèles Tesla avec assistance à la conduite, un système auquel Euro NCAP a attribué 5 étoiles sur 5 dans la catégorie « Safety Assist » de la Tesla Y.

Bien entendu, les conducteurs sont également en cause, trop confiants dans un système efficace de nuit pour détecter les voitures et camions, mais pas les deux-roues ! De fait, la FEMA incrimine l’utilisation de capteurs de caméra seuls sur les Tesla, sans radars. Ces appareils ont une évaluation de distance limitée, avec une détection qui se limite aux feux arrière, sans prendre en compte la moto et son pilote. C’est ce qui a provoqué le décès des deux motards américains au guidon de leurs customs, qui comme on le sait, ont des feux placés assez bas.

Pilotage automatique des véhicules : quand le progrès montre ses limites

Alors pour quelle raison Euro NCAP a-t-il décerné la note maximale à cette fonctionnalité ? Tout simplement parce que les motos ne font pas partie des tests ! Par conséquent, en situation réelle de nuit, les capteurs Tesla confondraient les motards avec des voitures éloignées.

La FEMA a alerté EuroNCAP sur leurs méthodes de test. En réponse, l’organisme assure qu’elle "continue d’améliorer les protocoles et a investi beaucoup de temps et d’efforts pour développer des procédures de test, y compris pour les 2RM (deux-roues motorisés). Ceux-ci feront partie de la notation l’année prochaine."

Dans l’attente d’une amélioration technologique pour protéger les motards, et d’une meilleure prise en compte des usagers 2RM dans les protocoles de tests, il faudra plus que jamais redoubler d’attention face à ces "progrès" technologiques de plus en plus nombreux sur nos routes...

Source : FFMC, FEMA