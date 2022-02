Le groupe Pierer Mobility a un avantage : chaque année, lors de la cérémonie qui lui fait dévoiler ses résultats financiers, on en apprend un peu plus sur l’avenir proche de ce géant du deux-roues, qui englobe les marques KTM, Husqvarna, Gas Gas et d’autres. Et, outre la publication de résultats records, on vient d’apprendre que l’avenir passera aussi par de (petites) motos électriques.

Quatre e-modèles...

Quatre modèles, et un point commun : on reste dans une forme de mesure quant à la taille des batteries et du rayon d’action. Pierer Mobility n’a ainsi pas fait de mystère sur l’arrivée prochaine de :

E10 : une petite moto typée cross, 500 W de puissance et 340 Wh de batterie, ce qui est très peu. Les batteries se remplacent rapidement...

Husqvarna E-Pilen, celle là on n’en avait déjà entendu parler, avec 5,5 kWh de batteries et 10 kW de puissance (soit 13,6 ch), c’est donc un équivalent 125.

la KTM E-Duke aura les mêmes spécifications que la E-Pilen. Les deux auront une batterie qui n’est pas amovible.

Freeride E LV : batterie amovible, 5,5 kWh de capacité de batterie et 9 kW de puissance, pour un prix certifié sous la barre des 10 000 € ; c’est peut-être ça l’avenir des balades dans les bois !

Si la date de commercialisation de la E-Pilen n’est pas avancée, certains documents la prédisaient pour 2022. A confirmer..