Le "comité des experts" de la Sécurité Routière sévère envers la moto

La moto est menacée, le permis aussi, on perd 2 points (en mob) et on espère les regagner au bout de 3 ans (que c’est long !), et puis on en perd à nouveau 3 (en bagnole), un an et demi plus tard, et hop à nouveau 3 ans pour tout (...)