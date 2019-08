Quel meilleur moment que celui où les Français partent en vacances pour déployer de nouveaux radars sur le bord de nos routes et remplacer ainsi les appareils vandalisés lors de la crise des gilets jaunes ?

Difficile, en ce beau mois estival, de consulter la presse régionale sans tomber sur le récit d’une nouvelle installation. Ainsi France Bleu nous apprenait vendredi 2 août que de nouveaux radars tourelles avaient été installés en Dordogne (sur la RD710 à Saint-Pierre-de-Chignac et sur la RN21 à Bergerac) et dans le Béarn (D938 à Bordes). Le même jour le Parisien se faisait l’écho des 2 radars installés en Seine-et-Marne, à Chevry-Cossigny et à Chailly-en-Bière, en bordure de la D 637.

Ce nouveau radar, au nom digne d’un robot de Star Trek - le « Mesta Fusion 2 » -, nos lecteurs le connaissent bien. Hissé sur un mât à plusieurs mètres de haut, abrité dans une cabine blindée, il est censé mieux résister à la destruction que ses prédécesseurs. Pourtant une semaine après son installation, la tourelle de Vouziers (Ardennes) était abattue et incendiée rapporte le site radars-auto.com.

Ce radar ne contrôlera, dans un premier temps, que votre passage au feu rouge, au passage à niveaux et bien évidemment, votre vitesse. Du classique ? Pas tout à fait, car il intègre également un « radar Doppler à faisceau large multicible avec suivi de trajectoire » (RoboCop ne s’en remet toujours pas !) ce qui signifie qu’il peut contrôler simultanément tous les véhicules qui passent dans sa zone d’effet, tout en les suivant… sur 100 mètres. Il pourra donc sanctionner plusieurs véhicules en même temps et en double face (c’est à dire en prenant un cliché de la plaque avant ou de la plaque arrière). Dans un second temps, ce radar sera en mesure de repérer l’usage du téléphone au volant, le non respect des distances de sécurité et le non port de la ceinture de sécurité.

Le Big Brother des 80 km/h

Ils seraient actuellement 50 en activité, mais la sécurité routière projette d’en placer 400 avant la fin de l’année, et 1 200 fin 2020. De nombreuses cabines leurres devraient également orner le bord de nos routes. Mais ce qui est frappant, lorsqu’on observe la liste des routes affectées pour le moment, c’est que ces radars sont essentiellement placés sur des routes départementales et nationales. Donc majoritairement sur des limitations à 80 km/h : coïncidence ?

Source : Autoplus