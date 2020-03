L’avalanche d’annulations et d’évènements différés à cause du coronavirus continue avec les 24 Heures du Mans motos 2020. La célèbre course d’endurance ne se disputera pas en avril cette année mais en septembre.

Les organisateurs pieds et poings liés

L’ACO et Eurosport Events, les organisateurs des 24H Motos, répondent ainsi aux instructions ministérielles qui interdisent les évènements rassemblant plus de 1 000 personnes afin de ralentir la propagation du virus.

Les deux organisateurs, qui ont fait de la sécurité des spectateurs et des personnels leur priorité, ont donc dû reporter l’épreuve. Les machines d’endurance courront sur le tracé manceau les 5 et 6 septembre 2020. Les essais « Pré-Mans » des 31 mars et 1er avril, sont évidemment annulés.

Les 24 Heures du Mans clôtureront la saison endurance 2019-2020

Du fait de cette mesure exceptionnelle, les 24 Heures du Mans clôtureront donc la saison d’endurance moto 2019-2020.

Nous ne serons alors qu’à 2 semaines de lancement de la saison 2020-2021 dont la première course, le fameux Bol d’or, se disputera sur le circuit Paul-Ricard du 18 au 20 septembre. Il n’est toutefois pas exclu que le Bol revoit également son calendrier d’ici là. À suivre.

Si vous aviez déjà acheté vos entrées, soyez rassurés. Les billets pour la course initialement programmée en avril restent évidemment valables pour assister à la compétition des 5-6 septembre. Ouf !