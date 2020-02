Matchs autour de l’Africa Twin 1100

Augmentation de cylindrée, amélioration des assistances électroniques… Nous avons, en toute logique confronté la nouvelle Honda Africa Twin à la référence du segment, la BMW R 1250 GS Adventure. Puis avons déterminé si, oui ou non, les nouvelles suspensions semi-actives de cette Honda valent le coup, avant de l’opposer à sa devancière, pour savoir si cette dernière est bonne pour les oubliettes. Match en trois rounds pour mieux orienter votre choix.



Motos du mois

Les initiatives se développent tous azimuts avec deux bavaroises - la BMW R 18 arborant une mécanique à l’ancienne, culbutée, et un roadster électrique inédit -, une machine à motorisation hybride, la Furion, et la nouvelle gamme trail de Triumph avec la Tiger 900 au moteur annoncé plus vivant.



Aventure : Paris-Dakar avec le raid Ténéré Memory

Au terme d’une quinzaine de jours d’aventure, ils ont atteint le lac Rose au Sénégal, ultime étape de leur périple. Pari réussi pour les neuf motards du raid Ténéré Memory qui ont souhaité, 40 ans plus tard, refaire le Paris-Dakar des pionniers sur des machines historiques.

Essais nouveautés

Que vous soyez en quête d’un engin urbain, d’un roadster, d’une néorétro ou d’une machine pour voyager, vous voilà servis avec 3 Triumph (Rocket 3, Rocket 3 GT, Thruxton RS), la dernière Kawasaki Z 900 avec écran TFT et modes moteur, le Yamaha TMax qui passe à 560 cm3 et son concurrent le SYM Maxsym.



Comparatif de motos chinoises

FB Mondial Pagani 300 - Benelli Imperiale 400 - Mash 6.5 Dirt Track - Benelli Leoncino Trail - Chang-Jiang CJ 650 Pekin Express Adventure - CF Moto 650 NK - CF Moto 400 GT - SWM Ace of Spades 500 - Benelli TRK 502 - Zontes 310 X - Voge 500 R

Lors du dernier salon de Milan, nous avons constaté une franche montée en puissance des constructeurs chinois. Ceux déjà bien installés arboraient des stands gigantesques, alors que les nouveaux entrants tentaient de s’y faire une place. En somme, ils peaufinent leur stratégie marketing pour investir le marché des petites et moyennes cylindrées en Asie mais aussi en Europe. Il était donc temps de faire un « état des lieux » sur les motos de l’empire du Milieu, en programmant une sortie hivernale de la rédaction !



Actu : les 40 ans du circuit Carole

Une vocation sociale toujours forte et, désormais, une santé de fer sous la houlette de la FFM soutenue par la FFMC : le circuit Carole va bien. En dépit des vicissitudes, des menaces récurrentes sur son existence et de l’éventualité d’un déménagement maintes fois évoqué.



Tests équipements

15 solutions pour vaincre froid, pluie et brouillard.

Rouler en hiver, par contrainte ou par plaisir (si, si !), incite à améliorer son propre confort ou les conditions de roulage. Aussi avons-nous effectué une série de tests et de matchs. Pneus « neige » Anlas Winter Grip, gants et coussin de selle, tous deux chauffants, phares antibrouillard et solutions chimiques pour lutter contre la buée, sur-bottes et vestes pour rester à l’abri, même à l’arrivée des premiers flocons.



Pages lecteurs

Philippe veut passer d’un scooter Adiva à une Royal Enfield Bullet

Ancien pilote sur Mirage 2000 et chef pilote en Afrique de l’ouest, Philippe aime les machines atypiques. Il est le seul à rouler au Sénégal sur une Aprilia Caponord 1000 et un des rares à chevaucher en France un Adiva, qu’il compte remplacer par une sympathique néorétro. Pas commun.



Moto Magazine n°364, février 2020

116 pages

5 € en kiosque à partir du mercredi 29 janvier 2020, dans la boutique en ligne motomag.com ou encore, en version enrichie, sur iOS et Android.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, au format papier ou numérique, voyez nos offres d’abonnement ici.