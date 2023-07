Un vent nouveau souffle sur le catalogue Suzuki cette année, avec un nouveau roadster, la Suzuki GSX-8S, et un nouveau trail, la Suzuki V-Strom 800 DE, toutes deux motorisées par un bicylindre en ligne inédit. Mais le constructeur japonais ne lâche pas son excellent V-twin de 645 cm3 pour autant : les SV650 et V-Strom 650 restent au catalogue ! D’ailleurs, à quand le retour de la mythique SV650S, messieurs Suzuki ?

Afin d’enrichir le millésime 2023 de la SV650X, déclinaison "café racer" (si l’on peut dire) de la SV, Suzuki l’habille d’un nouveau coloris baptisé "Metallic Matt Sword Silver". Il se compose de carénages gris et noirs, de jantes teintées bronze et d’une selle, d’un cadre tubulaire et d’un silencieux de couleur noire. La SV650X se distingue toujours de la version standard grâce à sa tête de fourche coiffée d’un saute-vent, ses guidons bracelets, ses caches latéraux et sa selle "rétro " surpiquée.

La Suzuki SV650X 2023 - en version full ou bridée à 47,5ch pour le permis A2 - est proposée au tarif de 7999 euros.