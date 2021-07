Le bilan de la première expérimentation de la circulation interfiles (2016-2021) est mitigé. La CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) rapporte des données quantitatives limitées et des circonstances d’accidents imprécises. Par conséquent, la sécurité routière s’engage à la prolonger. Et nul doute que les nombreuses manifestations des motard(e)s et scooteristes ont apporté du poids à cette décision.

D’une durée de 3 ans et sur une zone géographique plus étendue, elle concernera les départements suivants : les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône et la métropole de Lyon, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et toute la région Île-de-France. Elle fera l’objet d’une signalisation dans ces régions.

La sécurité routière souligne que la première expérimentation a présenté des effets bénéfiques, tels que le respect des vitesses en interfiles et son acceptabilité par les autres usagers de la route, tels que les automobilistes.

Elle fait également valoir l’aspect pédagogique de son application, étant donné que la circulation interfiles est abordée dans les centres de formation 2RM présents dans les zones d’expérimentation.

Circulation Interfiles (CIF) : les règles de la nouvelle expérimentation

A partir du 2 août, la circulation inter-files pourra se pratiquer en respectant les règles suivantes : La pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h ; La circulation entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée ; L’espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d’une chaussée doit être suffisant ; La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules ; Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas ; Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ; Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage ; Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ; Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies.

La sécurité routière indique qu’une campagne de communication sera mise en oeuvre pour informer de sa mise en place.