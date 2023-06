25 ans déjà (présentée en 1998 !) que la Suzuki Hayabusa a marqué à tout jamais l’histoire des sportives de grosses cylindrées. Relancée en 2021(voir notre essai) et saluée de s’être modernisée sans fourvoyer son héritage, elle se décline désormais dans une édition spéciale "25th Anniversary".





Pour ses 25 ans, le faucon pellerin revêt le fameux coloris orange et noir issu de la 2ème génération de 2008. Elle se pare également d’un sticker 25th anniversary sur son réservoir, d’une gravure similaire sur son silencieux et d’un kanji Hayabusa sur le guide chaine. En plus d’un capot de selle inédit, la frète du disque avant et le tendeur de chaine anodisé or finissent de parfaire le caractère exclusif de la machine.

La Suzuki Hayabusa 25th anniversary débarquera en concession en octobre 2023 au prix de 19 799 euros.

Suzuki Hayabusa : un mythe ?

Bien qu’elle ait fait sensation à l’époque, et bien qu’elle alimente toujours les fantasmes de nombreux motards, la Suzuki Hayabusa divise ! Retour sur le modèle avec notre émission "un apéro avec Motomag" :