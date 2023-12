Eh oui, voilà déjà trente ans que KTM affûte ses roadsters Duke à n’en plus finir ! Rien à voir, mais pour remettre le modèle dans son époque, 30 ans, c’est aussi le nombre d’années passées sans un nouvel album de Gaston Lagaffe (qui revient pour ce Noël 2023) !

Bref, la KTM Duke est certainement le modèle qui a le plus contribué à faire sortir la marque des chemins pour conquérir le bitume des routes, ainsi que le cœur des motards amateurs de sensations fortes — et aux fessiers solides pour supporter les selles planches à pain des engins….

Baptisée “The Beast” (la bête) à sa sortie en 2014, la 1290 Super Duke R reçoit le twin 1301 cm3 (issu de la RC8-R avec une louche de cm3 en plus) : déjà 180 pur sangs boostés aux hormones à l’époque, la bête orange, superlative, bouscule le segment. Notez qu’alors, elle venait remplacer la Super Duke 990… Aujourd’hui, KTM ressort la 990, mais sans le “Super” ! Symbole de l’inflation des cylindrées, dictée aussi, certes, par les normes environnementales de plus en plus strictes.

Pour 2024, donc, le twin au V à 75° enfle de 49 cm3, passant de 1301 à 1350 cm3 : de quoi satisfaire à la norme Euro 5+, mais aussi, et évidemment, de surenchérir question puissance et couple, avec 190 chevaux à 10 000 tr/min et 145 N.m à 8 000 tr/min (contre 180 ch et 140 N.m pour la 1290). Pour ce faire, l’alésage augmente de 2 mm (à 110 mm, pour une course de 71 mm), avec, en parallèle, une modification de l’arbre à cames, une admission et des corps d’injection revus, un nouveau boîtier de filtre à air, des rapports de boîte (5 et 6) adaptés.

Sur le segment, les Ducati Streetfighter V4, MV Agusta Brutale 1000 RR, BMW M 1000 R et Kawasaki Z H2 font un peu mieux, mais pas avec la même architecture ! Question légitime : ne serait-ce pas le bicylindre de série le plus puissant jamais produit ? Nan ! Mais le twin Ducati de la Panigale 1299 R Final Edition de 2018, avec ses 209 ch, n’était pas destiné au même usage…

KTM 1390 Super Duke R 2024 profil gauche noir

Ici, c’est bel et bien à un roadster que l’on a affaire, certes “overlooké” (merci au designer maison Kiska, il en a encore sous la serpe, le diable) et encore dynamisé (empattement raccourci de 6 mm, suspensions WP optimisées, voire semi-actives sur la version Evo).

On vous passe les raffinements électroniques, revus aussi pour contenir la bête, et l’écran TFT retouché pour gérer le tout. Enfin, pour assouvir la gourmandise du gros bicylindre LC8, la forme et la contenance du réservoir évoluent aussi, ce dernier accueillant 1,5 litre de plus (à 17,5 litres). Alors forcément, la Super Duke a pris quelques kilos, désormais à 200,5 kg à sec au lieu de 189, mais bon, c’est que du muscle…

Son prix est de 21 449 €, soit une sensible augmentation par rapport à la Super Duke 1290 R 2023.