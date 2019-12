En ces périodes de grève, synonymes de bouchons dans un espace urbain déjà mal pensé pour l’intermodalité, les usagers fragiles sont les premières victimes de cette mauvaise adaptation de la ville à leurs spécificités. Les pompiers sont intervenus sur 600 accidents de piétons, cyclistes et scootéristes entre le 5 et le 14 décembre, contre 450 en période « normale », soit une hausse de 33%.

Plus de stress, plus d’agressivité, moins de vigilance font porter un lourd tribut à ceux qui ont choisi les seuls modes de déplacement qui restent un tant soit peu efficaces ! Pourtant, tous ont connu les affres des bouchons : même les piétons y ont eu droit dans des couloirs de métro où les quais bien sûr, mais aussi les couloirs, étaient bondés ! Une preuve de plus que les usagers qu’on voudrait interdire de circulation sous prétexte de ZFE (Zone à faibles émissions) n’ont aucune alternative crédible vers laquelle se tourner. Avis aux candidats aux municipales...

Inattention et agressivité en hausse

Voilà aussi qui preuve que le deux-roues motorisé fait partie des solutions aux encombrements urbains ! Si les usagers, davantage contraints en ces périodes de grève, se tournent vers des mobilités alternatives - EDP, vélos et 2RM - c’est bien parce que leur mobilité supérieure leur permet de mieux se sortir des bouchons ! Encore faut-il veiller à ne pas payer le prix fort. Le pendant de cette mobilité réside en une grande vulnérabilité qu’il faut encore et toujours rappeler, et ce d’autant plus que les usagers coincés ont une tendance à l’inattention voire à l’agressivité bien supérieure à la normale en raison du stress ! D’où la nécessité de redoubler de vigilance et de suivre notamment ce conseil de conduite sur les remontées de files.

Soyez prudents, pour vous mais aussi pour les autres, et bonne route !

