La crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) impacte tous les secteurs industriels. Dans ces circonstances, et afin d’assurer la sécurité des clients et du personnel, les marques motos ont suspendu temporairement leurs usines et certaines de leurs concessions - voir notre récapitulatif régulièrement mis à jour à ce sujet. Mais plusieurs ateliers d’entretien et fournisseurs de pièces détachées restent de garde. Même chose pour les services clients qui, par mail ou téléphone, maintiennent assistance et conseils.

Malgré cette situation exceptionnelle, certains réseaux, tels BMW et Triumph, se mobilisent. Ils souhaitent assurer l’entretien des véhicules des professions fondamentales à la santé et à la sécurité, à savoir les médecins, pompiers, policiers et commerçants alimentaires.

BMW fournit un numéro vert à composer en cas d’urgence mécanique : le 0810 777 555

Triumph ouvre sa flotte du « parc presse », habituellement destinée aux essais des journalistes. Des motos sont ainsi mises à disposition si le besoin se présente.

Pour en bénéficier, les professionnels concernés peuvent contacter l’assistance Triumph au 01 48 97 74 43. Les numéros sont gratuits.

Nous saluons évidemment une telle initiative et leur souhaitons, par la même, tout le courage nécessaire au cœur de cette mission de santé publique.

Edit :

KTM propose également son soutien :

« Pour aider les « personnes indispensables » (personnel de santé, pompiers, livreurs etc.) à continuer d’exercer en cas de panne immobilisant leur moto et quelle qu’en soit la marque, KTM propose de mettre à disposition des motos de remplacement le temps de la réparation.

Dans ce genre de cas d’urgence, prenez contact avec le distributeur agréé le plus proche de chez vous, pour prendre un rendez-vous avec l’atelier, et envisager cette solution en fonction de la gravité de votre panne. »

Voici la liste des distributeurs KTM agréés.