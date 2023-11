Le monde de l’enduro est en deuil. Boris Labrousse, organisateur de l’Endu’o du Limousin, mais aussi président de l’Enduro Club Aubussonnais, est décédé mercredi 22 novembre, près de chez lui, dans la Creuse. D’après France Bleu Creuse, « les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort, mais selon eux, Boris Labrousse a mis fin à ses jours ». Il avait 52 ans.

Boris Labrousse était l’emblématique “patron” de l’Endu’o du Limousin, l’une des épreuves doyennes de l’enduro en France. Qui avait subi, en 2022, un véritable sabotage. Cet enduro disputé en binôme avait en effet été confronté à de nombreux défléchages “sauvages” de son tracé par des activistes écologiques.

Ces défléchages avaient conduit à l’arrêt de l’épreuve, après 19 heures de course, à la tombée de la nuit. Et provoqué la désorientaton de nombreux pilotes, perdus dans le froid, certains à plus de 40 kilomètres du parcours ; Moto Magazine s’en était fait l’écho. Heureusement, le pire a été évité, avec “seulement” quelques blessures légères et cas d’hyporthermie rapportés.

Pour la 23e édition, qui s’est déroulée les 3 et 4 novembre derniers, Boris Labrousse et son équipe avaient mis en place toute une série de mesures pour empêcher que le même type d’incidents se reproduise. Le budget sécurité, notamment, avait augmenté de 30 %, le tracé lui-même était surveillé par des bénévoles et chaque binôme était équipé d’un traqueur et d’un GPS, etc. « Les sabotages de 2022 ne pourront pas se renouveler », avait confié Boris Labrousse à Moto Magazine (n° 402).

Ce fut heureusement bien le cas pour les 400 concurrents engagés, l’épreuve s’étant déroulée normalement — en dépit du plan Vigipirate en vigueur, mais aussi du passage des tempêtes Ciaran et Domingos. Au terme de l’édition 2023, il nous avait expliqué que « l’émotion avait été très forte ».



Lors de la remise des prix de l’Endu’o 2023. Boris Labrousse est tout à droite, avec le micro. (Photo JMV Vidéo).

Passionné, engagé, « Boris Labrousse était également animateur filière, chargé de mission commerciales au Groupement d’intérêt économique ovin du Centre Ouest », a aussi rapporté France Bleu Creuse.

Moto Magazine présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et proches, au membres de l’Enduro Club Aubussonnais et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour l’Endu’o.