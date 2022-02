Parmi ses futures nouveautés 2022, Ducati dévoile une édition originale de sa Xdiavel, actuelle déclinaison de la Diavel 1260S. Conçue en partenariat avec Poltrona Frau, entreprise spécialisée dans le meuble de luxe, la moto se pare de quelques changements visuels.

Ducati Xdiavel Nera 2022 : en rouge et noir

Les particularités de la Xdiavel Nera sont avant tout esthétiques. La moto s’habille d’un mix de coloris noirs (mats et métallisés) et de quelques détails argentés. Les couvre-culasses et étriers de frein quant à eux, revêtent un rouge profond, tandis que la luxueuse selle faite main est signée Poltrona Frau. Siglée par des "X" gravés au laser - en référence à la Xdiavel bien sûr -, elle pourra recevoir cinq coloris : rouge, bleu, gris clair et vert profond. Les acquéreurs recevront des porte-clés et documents Poltrona Frau assortis à la selle choisie.

« Le projet XDiavel Nera est né de la rencontre entre deux excellences italiennes, explique Andrea Ferraresi, directeur du Centre de Style Ducati. Ducati et Poltrona Frau sont deux marques à l’histoire unique, elles partagent une passion pour la beauté et les objets bien faits, elles sont fortement italiennes et font de l’artisanat un élément distinctif, en le soutenant toujours par des solutions technologiques sophistiquées et l’utilisation de matériaux de haute qualité. Le XDiavel Nera résume parfaitement les valeurs qui unissent Ducati et Poltrona Frau. Il s’agit d’une moto unique à l’identité incomparable, une expression splendide de l’excellence du Made in Italy. »

Limitée à 500 exemplaires, la Xdiavel Nera sera disponible au mois de mars 2022 au tarif de 29 290 euros.