Ducati présente la nouvelle version de sa Panigale "Sport Production", la V4 SP2. Après la Panigale V4 et la V4S, le constructeur italien souhaite proposer la moto rêvée par les pistard(e)s.

Cette nouvelle version dispose des mêmes nouveautés que la Panigale V4S. La SP2 bénéficie du Desmosedici Stradale délivrant 215,5 ch à 13 000 tr/min pour 123,6 Nm de couple. Ducati a réajusté le châssis : le bras oscillant en aluminium et la tige de selle en aluminium moulée en coquille sont directement reliés au moteur. Le système de suspensions semi-actives est muni d’une fourche pressurisée Öhlins NPX25/30 de 125 mm de débattement à commande électronique à l’avant.

Pour cette nouvelle version, la marque italienne a opté pour l’embrayage à sec STL-EVO SBK. Coté freinage, la SP2 est équipée des étriers de frein Stylema R de Brembo. Sur le côté gauche du guidon, un bouton permet d’ajuster le frein avant à distance. Ce système fonctionne en roulant. Enfin, afin de peaufiner ses propres propres performances au guidon, la SP2 est livrée avec l’enregistreur de données DDA avec module GPS.

Plus de légèreté pour la Panigale V4 SP2

La nouvelle version de l’hypersportive est habillée de plusieurs pièces en carbone : garde-boue avant, ailettes, protège-talons et jantes. Ces dernières sont allégées de 1,4 kilos en comparaison des anciennes jantes en aluminium. D’après Ducati, elles permettent de réduire la masse en rotation de 25% à l’avant et de 46% à l’arrière. Au global, la moto pèse seulement 168 kg à sec.

La moto est livrée dans le coloris « Winter Test ». Un noir mat sur les carénages est associé à la finition carbone mat et quelques pointes de rouge vifs contrastant avec le réservoir en aluminium brossé. Aussi, un kit est fourni pour la piste : bouchons en aluminium en lieu et place des rétroviseurs, kit de retrait du support de plaque et carter d’embrayage ouvert en carbone. En configuration monoplace, la Ducati Panigale V4 SP2 est disponible à partir de 39 490 €.