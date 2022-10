La BMW R 1250 R et son bicylindre Boxer ShiftCam développant 136 ch à 7 750 tr/min pour 143 Nm à 6 250 tr/min nous revient pour 2023 ! Bien que les fameux "packs" BMW demeurent en option, des équipements passent de série et l’électronique se met à jour.

BMW R 1250 R 2023 : nouveautés et options de série

Bonne nouvelle : le contrôle de traction (DTC), le contrôle de freinage (DBC) et l’ABS Pro en virage équipent désormais la machine de série. Pour les adeptes de l’eco-conduite, un mode "Eco" a été ajouté aux deux modes Road et Rain.

Des prises USB et 12 Volts font leur apparition et l’écran TFT reçoit nouvel affichage baptisé "Sport Core" communiquant l’angle d’inclinaison. La moto reçoit également un éclairage full led hérité de la F900R, une nouvelle selle monoplace et une fonction d’appel d’urgence.

Au chapitres des options, la moto pourra désormais s’enrichir d’une selle chauffante (conducteur et passager), de phares adaptatifs, d’un frein moteur adaptatif (MSR), d’un capot de selle, de jantes à rayons tubeless et de deux modes moteurs configurables (Dynamic et Dynamic Pro).

Parmi les différents packs optionnels (Confort, Touring, Dynamic, Finition PRO et Sport Edition) on retrouve des poignées chauffantes, une béquille centrale, le système semi-actif de suspensions électroniques (Dynamic ESA), le régulateur de vitesse, le shifter PRO, le contrôle de la pression des pneus (RDC), le démarrage sans clé et des supports bagages.

La moto sera proposée dans 3 nouveaux coloris : grise (Ice Grey), blanc/bleu/rouge (Sport) et noir/gris (Triple Black) en ajoutant entre 500 et 660 euros au tarif initial de 16 070 €.