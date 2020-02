Le calendrier annuel déborde de journées « spéciales » pour fêter ou promouvoir toutes sortes de sujets saugrenus. Le danger du téléphone au volant n’en est pas un. Au point que la Sécurité routière a décidé de lui consacrer le 6 février en demandant aux usagers de ne pas téléphoner en conduisant ce jour.

Téléphoner au volant, ou comment semer le danger sur la chaussée

Un simple appel, ou pire, une lecture de SMS ou de notification en conduisant, peut transformer tout véhicule en danger public pour toute personne ayant le malheur de se trouver sur sa route.

Notamment les usagers de 2-roues, motorisés ou non, qui en font les frais régulièrement, et parfois pour le pire. Rien d’étonnant : d’après la Sécurité routière, lire un simple message au volant (ou guidon aussi !) multiplie par 23 le risque d’accident. Et 46 % des personnes interrogées en 2018 ont confessé utiliser régulièrement leur mobile sur la route ! Un chiffre terrifiant, qu’il est grand temps de faire baisser drastiquement avec une politique sérieuse.

Pour lutter contre cette pratique, la Sécurité routière propose une application gratuite « Mode Conduite » qui permet de couper appels, notifications et SMS lorsqu’on conduit.

Entre maladresse et bon sens

Avec cette journée « anti-téléphone au volant », la sécurité routière a sans doute vu une aubaine pour communiquer sur ce danger quasi permanent. Mais sachant qu’il est formellement interdit de téléphoner en roulant - et pas uniquement le 6 février - le message de cette journée peut paraître maladroit, pour ne pas dire absurde. Avec près d’un accident corporel sur 10 lié à l’utilisation du téléphone en conduisant, pourquoi ne pas sensibiliser directement… 365 jours par an ?

À l’heure du « tout connecté » ou chacun(e) dispose d’un smartphone, il est urgent de sensibiliser régulièrement un maximum d’usagers de la route.

Nous ne savons pas si cette journée est amenée à se répéter, ni si l’Etat a l’intention de multiplier les campagnes de prévention. Espérons toutefois que cette journée soit le point de départ d’une action forte et durable contre le téléphone en conduisant.