Cela fait quinze ans que Arai a construit un partenariat avec le Tourist Trophy de l’île de Man, en proposant une version spéciale de son casque racing, le RX-7V, dessiné par le légendaire Aldo Drudi qui, comme on le sait tous, est le père, entre autres, des décès des casques de Valentino Rossi, un jeune retraité.

Homologué 22-06

Pour coller avec son époque, le nouvel RX-7V "TT 2022" est en plus la version EVO, celle qui est homologuée ECE R22-06.

Avec sa peinture classique noire, rouge et blanche cette édition rend hommage à la toute première série limitée célébrant le partenariat entre Arai et l’épreuve en 2007. Quinze ans après on retrouve toujours les éléments caractéristiques de l’épreuve, lesquels restent présents depuis le tout premier casque : le Triskelion (les trois jambes humaines) réuni par un imposant logo TT sur le dessus, les damiers et l’inscription Ellan Vannin (traduction de île de Man en mannois) subtilement positionnée de l’autre côté.

Un vrai collector ? Sûrement !

Même si, on dit ça, on dit rien, le collector ultime, le truc qui fera de vous une star dans 50 ans, c’est la version 2020 du Arai RX-7V TT, car le manufacturier japonais a sorti un casque en hommage à une course qui n’a pas eu lieu, pour une sombre histoire de pangolin.

Drôle d’époque...