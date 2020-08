Le huis clos de Sarthe

Les motards vont vivre cette année une édition tout à fait exceptionnelle des 24H Motos. Pour la première fois depuis 1978, l’épreuve d’endurance se disputera à huis clos, toujours sur le circuit Bugatti du Mans, le samedi 29 et dimanche 30 août. La pandémie de Covid 19 impose, outre l’absence de public dans les tribunes, des mesures sanitaires très strictes aux participants.

Suspens sur la tenue de l’évènement

Le suspens autour de la 3e manche du championnat du monde FIM EWC 2019-2020 aura été intense. Initialement prévues les 18 et 19 avril, au début du printemps comme le veut la tradition, les 24H Motos ont finalement été décalées au dernier week-end d’août, soit 3 semaines avant le Bol d’Or si ce dernier n’avait été annulé comme l’ont également été les 8H de Suzuka.

La 4e épreuve et finale de la saison se disputera le 26 septembre au Portugal avec les 12 Heures d’Estoril.

Lutte serrée

Avec seulement 15 points entre les deux premiers au classement provisoire - Suzuki Endurance Racing Team (SERT) et BMW Motorrad World Endurance Team - la lutte promet d’être acharnée au Mans (lire aussi : « Bol d’Or 2019 : le SERT remporte le Graal »). Derrière, Wójcik Racing Team et YART Yamaha pointent respectivement à 31 et 36 points du leader. Il y a aussi de fortes ambitions de la part de VRD Igol Pierret Experiences à 48 points du leader, et de plusieurs équipes officielles malchanceuses en début de saison. Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointe à 49 points du leader, FCC TSR Honda France à 54 points et le Team ERC Endurance a 67 points à reprendre pour amener sa Ducati Panigale en tête du classement.

À vos écrans

La course sera diffusée en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sera également reprise en direct sur l’Equipe (France). Attention, le départ de l’épreuve mancelle s’effectuera à 12h samedi 29 août et non à 15h comme cela se pratique habituellement.

©photo : FIM EWC