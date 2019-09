Encore un beau programme nous a été concocté à l’occasion de la 17e Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards. Les 520 pilotes, répartis en 10 catégories, de l’Élite à la 50 cm3, ont pris le départ, le jeudi 22 août, de La Fouillade pour une arrivée, le samedi 24, à Villefranche-de-Rouergue, soit un parcours de 700 kilomètres à travers les routes aveyronnaises.

McCanney survolté

Parti le samedi matin avec moins d’une demi-seconde d’avance sur Christophe Nambotin, Jamie McCanney, du team Outsiders dirigé par Marc Bourgeois - et dont la Mutuelle des Motards est partenaire - était bien décidé à accroitre son avance et à garder sa place de leader. Dès la première spéciale, celle de Decazeville, déjà disputé la veille, il fera parler la poudre et améliorera son temps face à Christophe Nambotin, pourtant toutes griffes dehors.

Un Britannique couronné

Au terme de l’épreuve, Jamie McCanney, qui a réalisé un sans-faute le samedi, est monté sur la plus haute marche du podium devant Christophe Nambotin. Il remporte ainsi, pour la première fois de sa carrière, l’Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards au guidon de sa Yamaha. Quel beau challenge que d’être parvenu à s’imposer ainsi devant le triple champion du monde et neuf fois champions de France, Christophe Nambotin !

Pas de chance pour Jérémy Tarroux

Jérémy Tarroux, pilote Sherco et triple vainqueur de l’épreuve, complète le podium. L’Albigeois a joué véritablement de malchance cette année. Après avoir mené l’épreuve lors de la première journée de jeudi, un petit problème mécanique (une selle mal fixée) lui fera perdre tout espoir le vendredi, avec plus de 20 secondes de retard.

Et bien sûr, on peut toujours compter sur les Aveyronnais Kévin Panis, toujours meilleur local de l’épreuve, devant son compatriote Loïc Minaudier. À noter la 10e place du jeune champion du monde d’enduro junior, l’Italien Andrea Verona.

Du côté des féminines, Justine Furnon l’a emporté dans sa catégorie.

Encore une fois, cette 17e édition de l’Aveyronnaise classic était bien rodée, tant sur le plan de la course, du parcours proposé que de l’organisation. Le rendez-vous est déjà pris pour la 18e édition avec de nouvelles villes étapes.