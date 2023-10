Au programme : pas de courses, ni de classements, juste des roulages, ou on s’arsouille entre copains : 338 engagés dont 35 side-cars. 5 roulages par jour, sur deux jours pour 9 séries : 50/125, Série Challenge Honda, moins de 500, + de 500/1 et +500/2, GP, Anglaise/1 et Anglaise/2 et évidement les Side-Car.

Belle attaque !

Les side classiques font le spectacle

Comme toujours, une place de choix était réservée aux Anglaises, agrémentée par une expo du "Triton Club de France".

Belle expo d’anglaises

Le "Village Challenge HONDA 125" faisait rouler une trentaine de machines. Samedi soir, la traditionnelle apéro/remise des coupes, façon Jumeaux déjantée à souhait.

Série 50/125

A noter, la présence ou participation aux roulages de pilotes connus, comme Thierry Espié, Bernard Fau, Daniel Rouge, Charles Krajka, Yves Kerlo, Michel Escudier, Eric Saul, Roger Ruiz, Philippe Vassard, Jean Paul Passet, Jean-François Baldé, Jean Claude Selini, et des Britanniques Keith Gibbons, Andrew Plunkett...

Jean-François Baldé en piste

L’entrée spectateurs était de 10€ la journée et 15€ le week-end (gratuit pour les moins de 16 ans).

Les anglaises

Merci à toute l’équipe des Trophées Jumeaux, qui nous ont offert une super édition 2023, à Horas, Anne Marie, Jacques, Gilbert et 50 bénévoles et commissaires, secouristes, sans qui ces roulages ne seraient pas possibles. Merci également au service médical, au speakers Thierry Jallet...

Les tasses en force

Plus de photos sur le blog de Frico.