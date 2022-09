La dernière édition des JMC remontait à 2019, 2020/21 étant annulées pour cause de Covid. Apprécié des amateurs de motos anciennes et d’arsouilles, c’est avec gourmandise qu’était attendu ce rassemblement.

Place au contrôle technique avant la course

Après les contrôles administratifs et techniques effectués dès le vendredi après midi, les roulages des samedi et dimanche étaient répartis en 9 séries : du 50 cc à la 1000 multi-cylindres, en passant par les 2 ou 4 temps pour six roulages par série (A sport 1, B classic 2 , C side-car, D Tourisme/parade, E classic 2 , F sport 2 , G Classic 3, H post classic, J classic 4).

La Ducati 350, un classique

215 participants dont 20 sides, ont participé à ces "démonstrations" qui rappelons-le, se déroulent sans classement, ni podium, même si les engagé(e)s n’amusent pas le terrain et se tirent la bourre.

Les sides en action

Enfin un concert rock avec "Redline’Rock" réchauffait l’ambiance samedi soir. Merci à l’équipe du MCA, à Daniel Henin, aux 30 bénévoles et commissaires de piste pour cette édition attendue et réussie !