C’est quoi le Supersport Pro Tour ? Il s’agit d’un évènement organisé par Yamaha, pendant lequel vous pouvez essayer les Yamaha R-Series (R1M, R1 GYTR, R1, R6 GYTR, R6 RACE, R7 GYTR, R7, R3).

Pour 2022, la firme japonaise a bloqué 3 dates : les 19, 20 avril au circuit Bugatti (Le Mans) et le 24 juin au circuit Paul Armagnac (Nogaro). Les tarifs et le nombre de places diffèrent en fonction de la piste. Au Mans, les places sont limitées à 80 participants, à 180 € TTC/jour. A Nogaro, compté 140 € TTC/jour et 60 inscriptions.

Les inscriptions sont ouvertes à tous ceux qui :

sont titulaires d’une licence FFM en cours de validité ou du permis A ou du CASM ou d’un Pass Circuit FFM ;

ont une décharge de responsabilité (envoyée ultérieurement par H2S)

disposent d’un équipement de sécurité adapté à la pratique de la moto sur piste ( possibilité de louer l’équipement en option, à réserver lors de l’inscription)

possédent une moto en parfait état de fonctionnement

ont un Pass Sanitaire

Programme du Supersport Pro Tour

Chaque jour, 3 groupes de niveaux (débutant, intermédiaire, confirmé) auront le droit à 5 sessions de roulage : 2 essais avec une Yamaha R-Series et 3 roulages avec la moto du participant. Le petit déjeuner est pris en charge. Les participants partiront avec un pack goodies Yamaha et des photos d’action individuelles.