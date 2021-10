73,4 chevaux, "seulement" : c’est peut-être le cas, mais toujours est-il que la Yamaha R7 a su séduire ceux qui ont déjà eu la chance d’en prendre le guidon, comme, chez nous à Motomag, Axel et Philippe qui vous en parlent dans une vidéo en ligne sur notre chaîne Youtube.

Son châssis sain et précis permet à Yamaha de lui donner l’occasion d’exprimer tout son potentiel en créant une coupe de marque en 2022.

Cinq ou six épreuves

La Coupe R7 aura donc lieu dans le cadre de l’Ultimate Cup, qui se déroule en général sur de grands circuits comme Le Mans, Magny-Cours, Dijon-Prenois, Le Vigeant... Des sensations fortes en perspective, même si les détails de cette prochaine saison restent à finaliser.

La simplicité du règlement technique limitera volontairement l’utilisation de pièces de compétition afin que la machine reste proche de l’origine, pour des coûts réduits et une plus grande équité entre concurrents. La limitation du nombre de pneumatiques ou encore des kits carénages et suspensions à tarif préférentiel sont en cours d’étude. Yamaha travaille avec ses partenaires historiques, dont Michelin, pour proposer des solutions attractives aussi bien pour habiller la R7 que son pilote.

Une quarantaine de machines seront présentes sur la grille de départ. En ferez-vous partie ?