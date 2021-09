Les 29 septembre, 7 et 19 octobre prochains, la Mutuelle des Motards organise des journées piste sur différents circuits français. Les roulages sont ouverts à toutes et tous. Ainsi, les circuits Carole, de Vendée et d’Issoire seront ouverts aux motard(e)s de tous les niveaux, désireux de pratiquer et de s’améliorer sur piste.

Côté instructeurs, vous retrouverez Kenny Foray, Mathieu Ginès et Nathalie Betelli. Ils prodigueront des conseils dans trois groupes : débutant, intermédiaire et inter+ confirmé. Chaque groupe roulera durant six sessions de 20 minutes.

Côté tarif, il faudra compter 60 € pour les sociétaires Mutuelle des Motards ayant un contrat actif et 90 € pour les autres participants.

Plus d’infos sur le site des Open de la Mutuelle des Motards.