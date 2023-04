Vous souhaitez vous lancer ou vous perfectionner en pilotage tout-terrain ? A la bonne heure, car la Mutuelle des Motards relance ses journées Open Trail cette année. La première session aura lieu le 23 avril 2023 dans le Morvan, à l’Espace Tout Terrain de Grondées (Bourgogne du Sud - 71).

Sur un circuit entièrement aménagé, vous pourrez apprendre à évoluer en toute sécurité au guidon de votre moto. Position de conduite, maîtrise du terrain et pilotage... Tout sera abordé pour peaufiner vos compétences sur les chemins grâce aux 4 ateliers répartis sur 4 groupes de niveaux : maniabilité, franchissement, technique, et roulage.

Ainsi, peu importe votre niveau, vous ne serez pas perdus. Un instructeur professionnel (pour 10 personnes) vous aidera à appréhender cette journée dans les meilleures conditions et ce, en toute sécurité. Parmi les 4 pilotes encadrants, Marc Bourgeois et Paul Poyeton, experts dans le domaine, vous assisteront et vous accompagneront tout du long.

Open Trail Mutuelle des Motards du 24 avril 2023 : informations pratiques

Tarifs : 70 euros (sociétaires de la Mutuelle des Motards) ou 100 euros (autres assurés)

Motos acceptées : trails de 350 cm3 minimum (pas de cross ou d’enduro), assurés à minima en Responsabilité Civile, dont le niveau sonore ne dépasse pas 95 dB

Equipements obligatoires : blouson avec dorsale (la dorsale peut être prêtée), gants, bottes, casque avec mentonnière (tout-terrain, intégral ou modulaire), pantalon jean

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site des Open de la Mutuelle des Motards.

Envie de participer à une autre session ? Retrouvez l’ensemble des journées Open 2023 de la Mutuelle des Motards : prochaines sessions Open Trails le samedi 8 juillet (Sommières) et le samedi 23 septembre (Aveyron).