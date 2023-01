Souvenez-vous, dans le Moto Magazine n°389 : Axel nous racontait son expérience à l’Ipone GT Cup 2022 (rebaptisée Ipone Continental Cup), dans les paddocks et sur piste !

Au vu du succès de la formule, la SIMA remet le couvert avec une édition 2023 encore plus riche toujours accessibles à tous : sur 5 dates et 4 circuits, les Royal Enfield Continental GT 650, spécialement préparées pour la piste grâce au kit GT Cup, seront de nouveau sur la grille de départ. A noter que deux nouvelles catégories voient le jour pour mieux répartir les pistards : "jeune" et "plus de 45 ans".

Pour répondre aux normes FFM et coursifier au mieux sa machine, participer aux épreuves nécessitera donc l’acquisition du kit GT Cup, proposé au tarif de 2 390 euros hors frais de main d’oeuvre. Il comprend des suspensions YSS (amortisseurs et ressorts de fourche), un sabot moteur, une selle monoplace avec capot, une tête de fourche, une paire de guidons bracelets, des protections de carters, une protection de levier de frein, deux silencieux homologués, une mousse de réservoir et un kit collecteurs. En sus, des pneus ContiRoadAttack 3 CR seront fournis lors de chaque course.

Ipone Continental Cup 2023 : lieux et dates

Course 1 : Alès sur le circuit Pôle Mécanique d’Alès (30) :

Vendredi 21 avril au dimanche 23 avril 2023

Course 2 : Castellet sur le circuit Paul Ricard (83) :

Vendredi 5 mai au dimanche 7 mai 2023

Course 3 : Sur le circuit Carole (93) :

Vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2023

Course 4 : Sur le circuit de l’Anneaux du Rhin (68) :

Vendredi 1 septembre au dimanche 4 septembre 2023

Course 5 : Alès sur le circuit Pôle Mécanique d’Alès (30) :

Vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2023

Pour participer, rapprochez-vous de votre concessionnaire Royal Enfield !