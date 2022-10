Les 24/25 septembre sur le circuit Carole (93) - hommage à ce pilote disparu en 1994 - les férus de motos anciennes de course, coursifiées, Bitza et side-cars (Gérard était aussi side-cariste), se sont retrouvés dans une ambiance de course des années 70.

Un classique de ces rassemblements : la Yamaha 350 RDLC

Au programme : 350 engagés dont 36 side-cars. 5 roulages sur deux jours pour 9 séries, allant des 50/125, Série Challenge Honda, moins de 500, + de 500/1 et +500/2, GP, Anglaise/1 et Anglaise/2 et évidement les Side-Cars !

La meute des sides toujours appréciée

Comme toujours, une place de choix était réservée aux anglaises, complétée par une expo du "Triton Club de France". Le "Village Challenge HONDA 125" a fait rouler une trentaine de machines.

Les anglaises toujours en force aux Jumeaux

Remise des prix déjantée façon Jumeaux

Samedi soir, la traditionnelle apéro/remise "déjantée" des coupes (cette année : le chien en bois O’Race). On notera la participation en amis et/ou sur la piste de Thierry Espié, Bernard Fau, Michel Escudier, Eric Saul, Roger Ruiz, Philippe Pagano, Philippe Vassard, Jean Paul Passet et Jean-François Baldé.

30 machines engagées. Exemple avec le Challenge Honda

L’entrée spectateurs était de 10€ la journée, 15€ le week-end et gratuite pour les moins de 14 ans.

Une Harley qui va bien

Merci à toute l’équipe des Trophées Jumeaux qui nous ont offert cette édition 2022, au président Horas, à Anne Marie, à Jacques et aux 50 bénévoles et commissaires, secouristes, sans qui ces roulages ne seraient pas possibles. Merci également au service médical et au speaker Thierry Jallet.