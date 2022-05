Ce samedi 28 mai, la 28ème édition de la Coupe Moto Légende ouvrira ses portes au public. Après deux ans de crise sanitaire, c’est le circuit de Dijon-Prenois qui accueille cet événement incontournable du monde de la moto ancienne. Plus de 1 300 participants sont attendus. Les motards inscrits dans l’une des 12 catégories assureront le show sur la piste.

Pour les visiteurs, ils pourront profiter de la "pitlane" et des écuries de Grands Prix, du village regroupant des clubs, du marché des professionnels, d’essais de motos et d’une grande bourse aux pièces détachées. La Mutuelle des Motards et la FFMC accueilleront les visiteurs sur leurs stands durant tout le week-end.

Le pilote Giacomo Agostini répond présent

Cette année, de nombreux pilotes ayant marqué l’histoire de la compétition assisteront à l’évènement. Le célèbre pilote italien Giacomo Agostini, sera présent tout le week-end. Une occasion de célébrer ses 80 ans !

D’autres pilotes se trouveront sur le circuit de Dijon-Prenois comme Marco Lucchinelli, Carlos Lavado, Gérard Coudray, Jean-Claude Chemarin, Eric Saul, Guy Bertin, Jacques Cornu ou encore Alain Genoud.

Ces invités assureront le show sur la piste. Mais le public pourra également les rencontrer lors des dédicaces.

Différentes animations et expositions aux Coupes Moto Légende

L’écurie Gérald-Motos présentera une exposition intitulée : « 50 ans de motos prestigieuses de Grand Prix ». Plusieurs motos circuleront sur piste. Vous pourrez (re)découvrir des modèles des années 1963 à 2013 telles que l’Aprilia 125 RSW 2008 de Vinales, la Suzuki 750 TR usine 1975 de Sheene, la CZ 250 usine 1963 de Drachovsky...

A l’occasion de l’anniversaire du 350 Motobécane, un stand tenu par le club de France aux cotés de leurs modèles sera présent. Autre anniversaire, celui de la Kawasaki H2. Présentée à Tokyo fin 1971, la Kawasaki 750 H2 sera célébrée sur le stand de VJ2T.

Comme à chaque édition, plusieurs essais de motos seront proposés. Ainsi, vous pourrez tâter de la BMW R18 et des Royal Enfield.

Si vous êtes en tenue d’époque, vous pourrez venir vous faire photographier lors d’un concours de look pour espérer remporter des prix.

La remise des trophées le dimanche à 12h

Que seraient les Coupes Moto Légende sans les remises des trophées ? Le dimanche à 12h, à l’entrée de l’espace Clubs, le jury remettra différents trophées : la coupe des clubs, la coupe des dames, la coupe du plus ancien, la coupe du pilote le plus méritant, le trophée de la relève...

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel des Coupes Moto Légende.