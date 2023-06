Ce roulage est un rassemblement (sans publicité) et "sur invitations" où amateurs de classiques et néo-classiques, sides, cyclos sport, Bitzas ou coursifiées, se retrouvent, pour trois jours d’arsouilles sur le "tourniquet Berrichon" (36).

Rouler durant 3 jours dans une ambiance conviviale

Courte, mais technique, la piste du circuit de la Châtre, est idéale pour les machines anciennes et petites cylindrées.

Une belle Guzzi

Catégorie 125

Ce circuit où l’on tourne dans le sens inverse d’horloge, offre des sensations uniques grâce à ses nombreux virages et ses changements d’inclinaison sur 1,1 kilomètre. Sa portion sinueuse se combine parfaitement avec son unique ligne droite et son gros freinage.

12 roulages sur 3 jours et 8 séries

50/125 - 125/350 - 350/500 - 500 et plus - avant guerre 1 - avant guerre 2 - 2 séries sides dont une grande roue... Cette 17eme édition, c’était 110 inscrits, dont 26 sides, et des baptêmes de sides pour les amateurs chaque midi.

25 sides en 2 séries

La traditionnelle projection des photos samedi soir était de la partie, précédée des "Bizarreries" créées pour l’occasion.

Honda 550 façon RC

Un bon WE entre copains, sous une chaleur étouffante (épisode caniculaire ; plus orages cette année).

La demoiselle en K5

Merci à l’équipe du Fanakick, pour ce moment toujours au top et convivial.