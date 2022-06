Annulée 2 ans de suite pour cause de Pandémie, c’est avec enthousiasme que se sont retrouvés, pour cette 28ème édition des Coupes Moto Légende, les passionnés de motos anciennes sur le circuit de Dijon-Prenois, un tracé à la fois technique et rapide (12 virages, 3,801 km).

20 000 spectateurs passionnés

Les Coupes, c’est 1300 pilotes en démonstration dans 12 séries sur les 2 pistes, 200 exposants (une centaine de clubs, la bourse et des partenaires), des pilotes de renom, un concours de look, de nombreuses animations, des expositions et anniversaires avec une belle ambiance...

Les coupes, c’est aussi une bourse

Avec plus de 20000 spectateurs sur 2 jours, c’est le plus grand rassemblement européen consacré à la moto ancienne et de collection.

Coupes Moto Légende 2022 : la part belle aux démonstrations

Série endurance, Honda contre Kawa

Réunissant 1300 participants classés par séries en fonction de l’âge, de la cylindrée et du type de moto, les roulages sans notion de compétition ni de chronométrage se sont enchainés tout le WE sous un soleil bienveillant.

La série side-car, toujours très attendue par les spectateurs

Coupes Moto Légende 2022 : sur deux pistes

Une Honda Série G, entièrement d’origine

Pour la 4ème année, la piste de karting accueillait les machines de 50 à 200 cm3 et de 1945 à 1994, dans la limite de 25 ch. Quant aux propriétaires « d’ancêtres », ils avaient le choix entre le circuit principal et le petit circuit moins exigeant pour la mécanique.

Coupes Moto Légende 2022 : les pilotes

Une belle baston de Ducati

Aux cotés des pilotes amateurs et passionnés anonymes, de nombreux champions qui ont brillé en compétition font régulièrement le déplacement aux « Coupes ». Ils assurent également le spectacle sur la piste, tout en étant disponibles pour signer un autographe ou faire une photo selfie avec leurs fans.

Des pilotes de légende. Ici le roi Ago, 15 fois champion du monde

On notait cette année la présence de Giacomo AGOSTINI, Marco LUCHINELLI, Carlos LAVADO, Jean-Paul LECOINTE, Jean-Marc TORRO, Thierry ESPIE, Philippe COULON, Aalt TOERSEN, Jean-Claude CHEMARIN, René GUILI, Jacque CORNU, Dominique MELIAND, Guy BERTIN, Gilles HAMPE, Jean-Louis BATISTTINI, Jean-Claude CASTELLA, Bernard MAINGRET, Jean-Patrice COULY, Yves LETOUMELIN, Eric SAUL, Patrick PLISSON, Frank GROSS, Alain GENOUD, Gerard COUDRAY, Ralf BOHNHORST, Romano COLOMBO, Lionel DIA-LE SERREC, Daniel ROUGE, Thierry NOBLESSE, Takazumi KATAYAMA...

Un temps fort : l’exposition Gérald-Motos

Des machines mythiques dans les box

Pièce maîtresse du paddock ! L’écurie Gérald-Motos offrait aux visiteurs une superbe exposition intitulée « 50 ans de motos prestigieuses de Grand Prix ». Des motos exceptionnelles des années 1963 à 2013 telles que l’Aprilia 125 RSW 2008 de Vinales, la Suzuki 750 TR usine 1975 de Sheene, la CZ250 usine 1963 de Drachovsky...

Dans les box, les expos qu’il ne fallait pas rater

Une centaine de clubs au rendez-vous

L’anniversaire des 50 ans de la Kawa H2, le Yamaha Historic Racing Team - TZ club de France, l’amicale Spirit of Speed - Expositions Morbidelli - Bimota Classic parts... Mais aussi les Teams MV AGUSTA, ICGP Les Chevalliers, Godier Genoud, URS, République Tchèque, Golden Racing Riders 50cc, Trident et Rocket III, ICGP, 50/125 Tricolores GP Escuderia Impala, RC 30, WCRB, Bol d’or club de France etc.

A déplorer malheureusement, suite à une sortie de piste : le décès de Pierre GODDARD, pilote side-car. Toutes nos condoléances à sa famille et à sa fille, passagère blessée dans l’accident.

Plus de photos sur le blog de Frico : frico-racing.com