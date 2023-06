Les coupes Moto Légende, c’est 1300 pilotes en démonstration dans 12 séries pour 19h de piste sur les 2 circuits. 200 exposants (une centaine de clubs, la bourse et des partenaires), des pilotes de renom, un concours de look, de nombreuses animations, des expositions et anniversaires, les copains, le bruit, l’odeur : toute une ambiance ! 20 à 30000 spectateurs sur 2 jours, c’est le plus grand rassemblement européen consacré à la moto ancienne de course et de collection.

Coupes Moto Légendes 2023 : en démonstration

Pré-grille de série 250 et plus de 77 à 98

Réunissant 1300 participants classés par séries en fonction de l’âge, de la cylindrée, du type des motos, les roulages - sans notion de compétition ni de chronométrage - se sont enchainés tout le WE sous un soleil bienveillant.

Coupes Moto Légendes 2023 : sur les deux pistes

Des ancêtres de toute beauté

Pour la 5ème année, la piste de kart accueillait les machines de 50 à 200 cm3 de 1945 à 1994, dans la limite de 25 ch ; les propriétaires « d’ancêtres », avaient quant à eux le choix entre le circuit principal et le petit circuit moins exigeant pour la mécanique.

Série B Grand Prix

Le « Rallye », baptisé le « Ride », a fait son retour aux Coupes Moto Légende cette année. Une nouvelle opportunité pour les fidèles visiteurs de l’événement de participer aux Coupes Moto Légende… en dehors de la piste du circuit de Prenois !

Coupes Moto Légendes 2023 : les pilotes

MV, le mythe

Aux cotés des pilotes amateurs et passionnés anonymes, de nombreux champions ayant brillé en compétition font régulièrement le déplacement aux « Coupes »... assurant également le spectacle sur la piste, tout en étant disponibles pour signer un autographe ou faire un selfie.

On notait cette année, la présence de Carl FOGARTY, Carlos LAVADO, Christian SARRON, Jean-Claude CHEMARIN, Jacque CORNU, Dominique MELIAND, Flatt TOERSEN, Ralph BOHNHORST, Alain GENOUD, Dominique PERNET, Eric SAUL, Pentti KORHONEN, Bruno VECCHIONI, Franck GROSS, André GOUIN, Yves LE TOUMELIN, Jean Marc TORRO, Jean Paul LECOINTE, Philippe COULON, Jean Patrice COULY, Gilles AMPE, Thierry ESPIE, Gaby GRABIA, Hubert RIGAL Daniel ROUGE, Gian Franco BONERA, Carlos MORANTE...

Coupes Moto Légendes 2023 : des temps forts

Série Cafe Racer

Une fois encore, l’écurie Gérald-Motos offrait aux visiteurs une superbe exposition consacrée aux prototypes. Un exemple parmi d’autres : la YAMAHA WR450F 2 roues motrices, un prototype des années 70 à moteur Renault 8, ainsi que des motos prestigieuses de Grand Prix ! Mais aussi les 40 ans de la HONDA CB 1100F, les 50 ans de BIMOTA, les 100 ans de MOTOBECANE et BMW...

Coupes Moto Légendes 2023 : dans les boxes

Série J Endurance

Ecurie Gerald Armand - Yamaha Historic Racing Team - Le TZ club de France - Bimota Classic parts - Team Lorante -Teams MV AGUSTA - ICGP Les Chevalliers - Godier Genoud, URS FATH KAWASAKI SUISSE - République Tchèque - Green Racing Team - Golden 50 Racing Riders - 50/125 Tricolores GP Escuderia Impala - Team RC 30, Trident et Rocket III - le WMCC - Tonton Racers - WCRB - Moto Guzzi - Le Bol d’or club de France etc...

La ronde des sides

Une bonne édition des coupes sous un soleil généreux même si on peut toutefois déplorer trop de séries écourtées par des incidents ou pannes ne mettant pourtant pas en cause la sécurité !

