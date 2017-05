On a compté plus de 7 000 motards en colère, le 13 mai dans 14 manifestations en France organisées par les antennes départementales de la FFMC (et le 20 avril à Paris). Le mot d’ordre était de faire du bruit contre la surenchère répressive que subissent les conducteurs de 2-roues motorisés depuis deux ans.

Stop à l’inflation répressive !

Au menu de la protestation, toutes les dispositions motophobes en cours : interdiction de circuler liées aux zones à circulation restreinte (ZCR) et à la vignette Crit’Air, bridage « A2 » du permis de conduire pour tous les novices, infrastructures routières dégradées, privatisation des radars, généralisation de la verbalisation par vidéosurveillance, obligation de dénoncer… « Nous n’en pouvons plus, nous n’en voulons plus », clamaient les motards le 13 mai.

Les législatives en ligne de mire

La date du rassemblement était volontairement située après l’élection présidentielle - à l’exception de la manifestation parisienne, qui a eu lieu le 20 avril dans le but de porter le message des motards en colère aux QG des candidats. Les 14 rassemblement régionaux du 13 mai, eux, sont destinés à sensibiliser les candidats aux élections législatives.

Les antennes FFMC veulent se faire entendre de ceux qui vont voter les lois au Parlement dans les cinq années à venir. Elles demandent une autre politique de sécurité routière, basée sur l’éducation et la prévention, plus que sur une répression aveugle qui va maintenant profiter à des entreprises privées. C’est dans ce but qu’elles leur ont transmis le « Manifeste de la FFMC pour une meilleure sécurité routière ».

Ils laisseront aux élus le temps de s’installer, mais si ce coup de semonce ne suffisait pas, les motards se tiennent prêts à redescendre dans la rue dans les mois qui viennent.

La mobilisation des antennes FFMC se poursuit

Plusieurs antennes FFMC vont se mobiliser du 20 mai au 10 juin prochains. Voici les rendez-vous :

20 mai 2017

Manifestation à Clermont-Ferrand avec la FFMC 63

Rendez-vous : place du 1er Mai à 14h

Contact : ffmc63@ffmc.fr

Départ de Rodez pour Cermont-Ferrand (FFMC 12)

Rendez-vous : parking du drive Leclerc à Rodez à 10h

Contact : ffmc12@ffmc.fr ; 06 77 21 15 13

Manifestation à Valence avec la FFMC 2607

Rendez-vous : parking du théâtre du Rhône à Bourg-lès-Valence à 14h

Contact : ffmc26@ffmc.fr ; 06.60.15.92.65

25 mai 2017

Manifestation à Périgueux avec la FFMC 24

Rendez-vous : Allées Tourny à 13h30

Contact : daniel.julliot@gmail.com ; 06 81 98 11 80

26 mai 2017

Manifestation à Strasbourg avec la FFMC 67

Rendez-vous : Place Gutenberg pour une Nuit 2-Roues avec apéro motard : non aux projets de restriction de circulation ! à 19h

Contact : ffmc67@ffmc.fr ; 06 64 61 31 54

27 mai 2017

Manifestation à Périgueux avec la FFMC 24

Rendez-vous : Place Tourny à 13h

Contact : http://ffmc-24.e-monsite.com

10 juin 2017

Manifestation à Nice avec la FFMC 06

Plusieurs rendez-vous sont fixés pour converger vers Nice :

Grasse à 14h, passage par Cannes (14h45) puis Antibes (15h15) puis Nice

Menton à 14h, passage par Beaulieu-sur-Mer (15h) puis Nice

Contact : coordinateur@ffmc06.fr ; 06 75 76 31 06

Manifestation à Guéret avec la FFMC 23

Rendez-vous : Place Bonnyaud à 14h

Contact : ffmc23asso@gmail.com ; 06.21.82.61.39