En remodelant son roadster bicylindre d’entrée de gamme, Suzuki n’a pas bâclé sa copie. La nouvelle venue fait donc mieux que sa devancière la SV650 sur tous les tableaux. Même si elle privilégie la convivialité et la facilité de conduite, elle se plie avec conviction à tous les usages, bien qu’elle avoue assez rapidement ses limites au niveau de la garde au sol en utilisation musclée. Très appréciée des conducteurs chevronnés en quête d’une machine légère et sans histoires, la Gladius permet aussi aux novices de débuter sans se ruiner. En effet, elle s’avère plutôt fiable et économique à l’usage.

Historique : Best seller revisité

2008 : Présentation de la SFV Gladius. Le moteur, issu de sa devancière SV 650, profite de modifications de fond destinées à le rendre à la fois plus vif et plus souple (vilebrequin modifié, arbres à cames plus pointus) ainsi que d’un système de dépollution conforme aux normes Euro 3. Il est alimenté par une injection dernier cri dérivée de la 600 GSR. Le cadre de type treillis tubulaire en acier est inédit, tout comme l’habillage. Le réservoir, recouvert de caches en plastique, contient 14,5 litres de carburant (dont 3,5 de réserve). Le tout est suspendu à l’avant par une fourche téléhydraulique (ø 41 mm, déb 125 mm, réglable en précharge) et à l’arrière par un combiné monoamortisseur (déb 130 mm, réglable en précharge). Le freinage est dévolu à trois disques (avant ø 290 mm, étriers 2 pistons - arrière ø 240 mm, étrier simple piston). Disponible en version 34 ch.

À surveiller

S’assurer préalablement que le genre de la machine convoitée, indiqué sur la carte grise, correspond bien à la catégorie recherchée (moins de 34 ch : MTT1, plus de 34 ch : MTT2). Un rappel en SAV a été effectué début 2011 pour le remplacement d’une cellule redresseuse sur le circuit de charge (risque de batterie prématurément déchargée, de calage intempestif et/ou d’impossibilité de démarrer). Les modèles concernés sont ceux dont le numéro de série est compris entre, pour 2009, de JS1CX211100100004 à 211100102946 et, pour 2010, de JS1CX211100102966 à 211100103085. Attention, certains propriétaires ont installé un pignon de sortie de boîte plus petit (14 dents au lieu de 15 d’origine), ce qui fait mouliner inutilement le moteur. Faute d’étanchéité, des dysfonctionnements sont possibles au niveau du circuit électrique : sonde de température déclenchant le ventilateur à froid, indicateur de rapport engagé en court-circuit (indication tronquée ou absente), commodos inopérants… Plusieurs cas d’optiques de phare présentant des traces d’humidité internes et/ou un défaut de traitement de surface (coulures du revêtement antibuée) ont été remplacés en SAV.

Certains utilisateurs ont installé un prolongateur de garde-boue avant pour éviter les aspersions excessives en cas d’averse. Cela permet aussi de préserver l’intégrité du radiateur, parfois mis à mal par les projections de graviers (risque de fuite et/ou ailettes déformées). Une astuce à privilégier le cas échéant.

Vérifier que les caches latéraux (maintenus par deux goujons en plastique et un velcro) ne présentent pas de jeu au niveau des fixations, parfois fendues ou cassées. Une usure prématurée des roulements de partie-cycle peut dégrader la tenue de route et/ou le freinage (roues, direction).

Côté finition, la corrosion s’invite rapidement sur l’échappement et la peinture peut présenter des traces d’usure prématurée (flancs de réservoir, zone de contact avec le blouson, tubes de cadre…).

Points faibles

Entre les coques plastiques du réservoir qui condamnent les sacoches aimantées et les ridicules morceaux de sangles dissimulés sous la selle, la SFV n’est pas vraiment prédestinée au chargement. Les utilisateurs adeptes de conduite musclée déplorent une garde au sol limitée. Ceux qui veillent à la préservation de leur patrimoine attribuent un carton rouge à Suzuki car il est impossible de placer un antivol U correctement sur la roue avant à cause de la forme du garde-boue. En outre, ce garde-boue vraiment trop court garantit une douche généreuse à chaque averse et une vilaine couche de débris et boues en tous genres sur les organes mécaniques (voir « à surveiller »).

Au niveau design, le silencieux d’origine volumineux et dessin assez torturé est loin de faire l’unanimité (« mais son remplacement coûte un bras », peste un propriétaire peu enclin à débourser près de 650 € dans l’élément adaptable proposé par la marque). Nombreux sont les utilisateurs qui déplorent l’absence d’une vraie jauge à essence ainsi que l’absence de réglage d’écartement sur le levier d’embrayage. Côté pratique encore, d’aucuns regrettent que l’absence de béquille centrale ne facilite pas l’entretien de la chaîne secondaire.

Points forts

La selle, étroite et qui culmine à 780 mm du sol garantit une accessibilité aisée aux conducteurs(-trices) de petit gabarit. La prise en main est d’autant plus facile que le bicylindre se montre très docile à bas régime et d’une souplesse exemplaire. Capable de reprendre dès 2 000 tr/min en 4ème, il ravit aussi l’ensemble des propriétaires tant en terme de reprises que de puissance. Notons que les quelques conducteurs de machines bridées en 34 ch restent satisfaits du comportement moteur, bridé sans être pour autant devenu insipide.

La tenue de route est unanimement jugée saine, quel que soit le type de parcours. Une qualité sublimée par des suspensions avant et arrière profitant d’un réglage de précharge qui permet d’accorder les trains roulants à tous types de conduite et au poids embarqué. Un atout qui permet de profiter des aptitudes de la Gladius au duo, au bénéfice d’une selle assez confortable et des larges poignées de maintien judicieusement disposées.

Les rétroviseurs, larges, assez écartés et exempts de vibration n’attirent que louanges. L’instrumentation est jugée aussi lisible que complète, bénéficiant même d’un utile indicateur de rapport engagé (mais pas de jauge, voir points faibles).

Au baromètre du marché

La SFV n’est pas très répandue sur le marché de la seconde main. Pour autant, cela n’entraîne aucune surcote, sauf pour certaines machines encore exceptionnellement fraîches et/ou équipées d’accessoires (+ 5 à 7 %).

Retrouvez tous nos bilans occasion dans cette rubrique.