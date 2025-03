Moto Magazine n°418 : le sommaire

Moto Magazine n°418 : toute l’actu moto

L’actu moto bat son plein ce mois-ci. On parle innovation avec le système "Datatag" pour lutter contre le vol de moto, liberté de circuler avec les contraignantes "voies réservées", mais aussi lutte motarde contre le contrôle technique, record avec les ventes Triumph et passion avec un reportage sur le Salon du 2 Roues de Lyon.

Comparatif motos routières : Honda NT1100 MT, Kawasaki Versys 1100, Suzuki GSX-S1000GX

Si les trails mènent la vie dure aux routières traditionnelles, certaines font de la résistance. La Kawasaki Versys en premier lieu, récemment passée en 1100 cm3, la nouvelle NT1100 MT et la vigoureuse Suzuki GSX-S1000GX . L’heure est au comparatif et au bilan de course entre ces motos, avec la Harley-Davidson Low Rider ST en alternative.

Essai Triumph Tiger Sport 800

Depuis son lancement en 2015, la Yamaha Tracer 9 est un succès commercial. Un crossover efficace entre une routière, un roadster et même... un trail pour la position de conduite. Avec sa nouvelle Triumph Tiger Sport 800, aussi motorisée par un 3 cylindres, Triumph se lance frontalement face à Yamaha. Axel nous livre son verdict après 200 km d’essai.

Essai CFMoto 800 MT-X

Testée en essai longue durée et décortiquée par Moto Magazine, la CFMoto 800 MTporte de solides arguments pour convaincre le motard en quête d’un trail routier au rapport qualité / prix imbattable. Mais quid d’une version tout-terrain ? Le constructeur corrige le tir avec une version "adventure", la CFMoto 800 MT-X, à moins de 10 000 euros. Encore une bonne pioche ?

Essai Ducati Panigale V2 S

Plus petite et moins puissante que la précédente Panigale V2, cette nouvelle mouture a-t-elle suffisamment d’arguments ? Nouveau moteur, nouveau look, nouvelles prestations... Axel nous explique tout sur ce modèle 2025.

Essai Indian Challenger Dark Horse PowerPlus 112

Désormais composée de 4 motos, la famille des Baggers Indian ne cesse de prendre du galon, en témoigne le tout nouveau moteur PowerPlus 112 de 1834 cm3. Le refroidissement liquide aura eu raison du refroidissement par air du précédent V-twin. Faut-il le regretter pour autant ? Rien n’est moins sûr, car la modernité du PowerPlus envoie du lourd !

Test équipements : 5 casques à l’épreuve de la route et du laboratoire

Les casques les plus chers sont-ils plus protecteurs ? Eh bien pas forcément. Notre dossier "crash test" labellisé Certimoov le démontre une fois de plus, avec 5 nouveaux modèles casques testés, dont les prix varient de 139 à 1190 euros. On vous laisse découvrir la procédure, et surtout, les résultats !